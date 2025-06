TVE cambia de horario 'La Revuelta' y elimina uno de sus programas: los planes de la cadena para su prime time

TVE aplicará cambios esta semana a la emisión de La Revuelta debido a la retransmisión de dos partidos de fútbol que ocuparán parte de su prime time. La cadena ha decidido retrasar el programa de Broncano este miércoles y eliminarlo el jueves.

La 1 emitirá mañana, 4 de junio, a las 21.00, la primera semifinal de la Llega la Final Four de la UEFA Nations League, entre Alemania y Portugal. A continuación, la cadena ofrecerá La Revuelta, que arrancará alrededor de las 23.00. El miércoles, por lo tanto, no se emitirá The Floor. El concurso de Chenoa regresará el miércoles 11 de junio.

El jueves pasará algo parecido, pero en este caso el damnificado será Broncano. Ese día, La 1 ofrecerá a partir de las 20.25 el partido entre España y Francia. Cuando termine, sobre las 22.50, la cadena dará una nueva entrega de Futuro imperfecto, el programa de Buenafuente, que está teniendo una acogida bastante buena en el prime time de los jueves.

TVE, por lo tanto, no emitirá La Revuelta el jueves, de tal forma que esta semana el show de Broncano contará solo con tres entregas en La 1. El programa regresará el próximo lunes a la parrilla de la cadena pública para volver a medirse a El Hormiguero.