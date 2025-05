La experta en nutrición de Antena 3 desvela el mejor modo de perder grasa y Boticaria García dice que no va ni de hacer dieta ni ejercicio: "Frío, frío…"

María de los Ángeles García García (Belmonte, 1982), más conocida como Boticaria García o Marián García, es una farmacéutica, dietista-nutricionista, óptica-optometrista, divulgadora científica y que se ha hecho famosa gracias a sus consejos en redes y a sus constantes apariciones como divulgadora en Antena 3.

Ahora ha hablado de cómo perder grasa abdominal y desinflamar el cuerpo, uno de los objetivos más frecuentes para quienes buscan mejorar su salud y apariencia física. Y aunque la fórmula tradicional siempre ha girado en torno a la dieta y al ejercicio, la divulgadora científica y experta en nutrición ha revelado un sorprendente método que puede ayudar en este proceso, y no tiene nada que ver con lo que solemos pensar.

Durante una conversación con el periodista Juan Ramón Lucas en su pódcast Sr. Wolf, Boticaria García explica que, además de una buena alimentación, el frío puede convertirse en un poderoso aliado para combatir la grasa acumulada en la zona del abdomen y desinflamar el cuerpo. "El agua fría es un estresor que puede tener efectos positivos", afirmaba la farmacéutica, dietista-nutricionista de Antena 3.

García detalla cómo el frío puede activar un tipo específico de grasa corporal beneficiosa: los adipocitos marrones, encargados de quemar energía para mantener la temperatura corporal. Esto contrasta con los adipocitos blancos, responsables de almacenar grasa. La exposición al frío —ya sea mediante duchas frías, baños o simplemente saliendo a pasear por la mañana en ambientes frescos— favorece la conversión de adipocitos blancos en marrones, lo que puede acelerar el metabolismo y, por tanto, ayudar en la pérdida de peso.

"La clave no está en pasar frío por pasar frío, sino en aprovechar los beneficios que este estímulo tiene sobre el organismo dentro de un estilo de vida saludable", nos explica. Y es que, aunque este "truco" puede aportar beneficios, la experta recalca que no se trata de una fórmula milagrosa. "Si tú te metes en agua fría pero no comes bien y no te mueves, da igual, como si te vas al Polo Norte", bromea.

Este enfoque innovador se enmarca dentro del concepto conocido como biohacking, estrategias naturales o tecnológicas para optimizar la salud y el rendimiento físico. Aunque todavía hay quienes son escépticos ante estas prácticas, cada vez más estudios respaldan los efectos positivos del frío controlado sobre la salud metabólica.

Boticaria García también alerta sobre los peligros de los entornos excesivamente cálidos, como el uso prolongado de calefacciones altas, que podrían favorecer un entorno obesogénico, es decir, propenso al aumento de peso. "Sabemos que el calor no ayuda al cambio de adipocitos, pero el frío sí", añade.

Aunque perder grasa abdominal sigue exigiendo constancia y hábitos saludables, la experta propone incorporar este "truco del frío" como un complemento sencillo, gratuito y eficaz, siempre que se haga bajo criterio y con supervisión profesional si es necesario.

Así, sin necesidad de hacer dietas extremas ni rutinas extenuantes, el frío se posiciona como una herramienta más para quienes buscan desinflamar su cuerpo y mejorar su salud de forma sostenible.