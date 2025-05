El secreto de su peluca, su nombre real, edad y su novio 'cachas': todo sobre Melody en la gran noche de Eurovisión 2025

Melody se enfrenta esta noche al día que lleva esperando toda su vida, porque la relación de la cantante con Eurovisión se remonta hasta 2009, cuando intentó representar a España por primera vez. Soraya le quitó el puesto en aquella ocasión, pero 16 años después por fin pisará el escenario de uno de los festivales más importantes del mundo.

Melody interpretará Esa Diva, el tema con el que ganó el Benidorm Fest el pasado febrero. Actuará en sexta posición, por lo que se espera que aparezca en televisión alrededor de las 21.30. Según las casas de apuestas, Melody puede tener dificultades incluso para quedar dentro del Top 10, porque no está entre las favoritas. Suecia, Austria, Francia, Finlandia y Suiza son las mejor posicionadas.

Melody interpretará su canción en una exigente puesta en escena acompañada por su cuerpo de baile, formado por Álex Bullón, Vicky Gómez, Marc Montojo, Ana Acosta e Iván Matías Urquiaga. La actuación de Melody, muy diferente con respecto a la de Benidorm Fest, se caracterizará por ensalzar a Melody como una diva "valiente y poderosa", como dice su canción.

En cuanto al vestuario, Melody llevará dos looks. Uno de los trajes es un vestido negro con volantes que reinterpreta la tradicional bata de cola andaluza, conectando con los orígenes de la cantante. Otra de las partes del vestuario de Melody será un body plateado, hecho de manera artesanal con flecos y con más de 15.000 cristales de diferentes tamaños. Es una creación del diseñador ilicitano Gustavo Adolfo Tarí. Además, Melody aparecerá en el escenario con una impresionante peluca con la que presumirá de melena ondulada. El uso de pelucas es habitual en su carrera artística. "Me gusta cambiar de look y de color. Cuando te gusta cambiar tanto no es recomendable para tu pelo", dijo en una entrevista cuando fue preguntada por este asunto.

Melodía Ruiz Gutiérrez, el nombre real de Melody

Melodía Ruiz Gutiérrez, así se llama Melody, nació en 1990 en Dos Hermanas (Sevilla). Por lo tanto, este año cumplirá 35 años. Acaba de ser madre de un niño, Cairo, con su pareja, Ignacio Batallán, un jugador de voleibol argentino, modelo y entrenador personal que es su principal apoyo. Ignacio también ha viajado hasta Basilea para apoyar a Melody.

Melody es una artista que lleva encima de los escenarios desde los 10 años, cuando se convirtió en cantante superventas gracias al éxito de El baile del gorila, un tema que la catapultó al estrellato. Comenzó apadrinada por El Fary, que produjo su primer álbum, De pata negra, con el que logró un doble disco de platino.

Desde entonces, no ha parado. En 2002 lanzó Muévete y en 2003 T.Q.M. En 2009 intentó representar a España en Eurovisión con el tema Amante de la luna, pero se quedó a las puertas.

Melodía, Los buenos días y Mucho por caminar son los otros tres discos que Melody ha sacado al mercado durante su trayectoria musical. Entre medias, también ha participado en algunos concursos de televisión, como Tu cara me suena, y ha intervenido en la serie de televisión Arde Madrid, donde interpretó a Carmen Sevilla.