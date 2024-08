Kiko Jiménez da plantón a 'Fiesta' y solo avisa con 40 minutos de margen: "He tenido un ataque de ansiedad"

Kiko Jiménez no ha acudido este sábado al programa de Telecinco donde trabaja como colaborador tras la polémica entrevista que ofreció su novia Sofía Suescun este viernes. El ex de Gloria Camila ha avisado de su ausencia a través de un mensaje tan solo 40 minutos antes de que comenzara la emisión del magazine.

"Se ha puesto en contacto con el programa a través de un mensaje de WhatsApp que me ha mandado a mí, a las tres y poco de la tarde, para decirme que ha pasado muy mala noche, que no se encuentra bien y que para él es difícil en estos momentos dar la cara, que no puede venir porque no se encuentra bien", ha manifestado el director del espacio.

Momentos más tarde, cuando ya se había barajado que la ausencia del ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa venía de la mano de una exclusiva el próximo miércoles, el ex concursante de Supervivientes se ha puesto en contacto con el programa y ha aclarado el motivo de su plantón. "He tenido un ataque de ansiedad, ya no puedo más", ha manifestado.

Echando un capote al novio de Suescun, el periodista Omar Suárez ha desvelado que Kiko no ha acudido a Telecinco porque Sofía no se encontraba bien, ya que Maite Galdeano no ha entendido la entrevista de su hija y ha cargado duramente contra ella.

"Maite Galdeano se pone en contacto con la representante de Sofía y arremete durante contra su hija. Esto produce en Sofía que su estado anímico quede por los suelos. Se da cuenta que su madre no ha entendido nada y se queda hundida en casa. Kiko está pendiente de su novia y por eso decide no venir al programa. No se siente capacitado para dejar sola a Sofía en este momento", ha asegurado.