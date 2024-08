Sofía Suescun: de víctima de Vasile por no pasar por el aro a máquina de generar audiencia en Telecinco

¡De viernes! ascendía este 23 de agosto al Olimpo marcando su máximo histórico, un 16,7%, con Sofía Suescun, para rajar del conflicto con su madre, Maite Galdeano. El programa de Telecinco firmó esa cifra, con 1.067.000 espectadores, duplicando casi su dato de la semana pasada (8,4%), cuando emitió un refrito. La gran estrella de la cadena si nos referimos a la aueiencia reportada ha batido los datos de personajes como Ángel Cristo, Fran Rivera o erelu Campos o su hermana. La navarra reapareció el pasado mes de mayo en Telecinco para mandar un mensaje de ánimo a su novio, Kiko Jiménez, por entonces concursante en Supervivientes. La que fuera ganadora en 2018 del mismo reality no pisaba Mediaset desde que Paolo Vasile, en una de sus decisiones como César del gigante audiovisual de los Berlusconi en Hispania, el año 2021, girara su pulgar de romano hacia abajo, una de aquellas decisiones del antecesor de Alessandro Salem más cerca de la soberbia que de la frialdad empresarial. La pamplonesa fue vetada y el veto se le impuso porque ella se había negado a fichar por la agencia de influencers de Mediaset, tras unas presiones (casi presuntos chantajes) que rozan las líneas rojas de la ley.

Pero Vasile no está desde que en el otoño de 2022, hace casi dos años, en Milán decidieron jubilar al todopoderoso ejecutivo que tantos triunfos (y dinero logró para sus amos durante más de dos décadas). La pamplonesa era un triunfo claro, un peón más en el rebaño de guiñoles de la factoría, pero un grano de arena en el universo que pastoreaba Vasile, que se podía permitir perder personajes rentables para dar escarmientos en plan "conmigo o contra mi".

El caso de Sofía Suescun es paradigmático. Por supuesto, tanto Vasile como sus esbirros sabía que Sofía Suescun Galdeano (Pamplona, 4 de julio de 1996) era desde el principio un personaje mediático: joven, guapa, con buena figura, con una capacidad mediática incuestionable. Se dio a conocer tras participar en Gran Hermano 16 y Supervivientes 2018 y alzare en ambos casos con el título de ganadora. Pero la soberbia de Vasile pudo más que cualquier argumento y la condenó.

Ella se hizo influencer sin pasar por el aro de Mediaset (se acerca al millón y medio de seguidores). Estaba fuera de los platós hasta que reapareció en mayo, mediante una grabación para dedicar unas palabras a su chico: "Hola, mi amor, no te imaginas cuántas ganas tengo de verte, pero ya queda menos", avanzó la también ganadora de Gran Hermano. "Hoy vais a enfrentaros a la noria. Cuando estés subido en esos palos, te pido que te concentres al máximo, que pienses en mí porque voy a enviarte toda mi energía para que no te caigas. ¡Mucha suerte, mi vida, te amo con locura!", añadió.

"Llevaba esperando este momento tiempo. Muchas gracias por el detalle, te amo muchísimo, necesitaba oírte ya", declaró, entre lágrimas, el concursante. La pamplonesa saltó a la fama gracias a su salto a la cadena, hace ya más de ocho años. En su etapa televisiva participó, más allá de los citados GH y Supervivientes, también estuvo en GH Dúo y en Mujeres y hombres y viceversa. La última vez que había aparecido en Telecinco antes de ser castigada por Vasile fue cuando participó en Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition y Supervivientes: Aventura extrema, un programa especial que ella presentaba en 2021 en Mitele Plus, y tras el que fue apartada de la televisión.

Este viernes, Mediaset la llevó como estrella de su prime time y ha batido todos los records, aprovechando también que Antena 3 tiene guardados sus portaaviones en agosto. "Cometió un error muy grave", dijo Kiko Matamoros en el nuevo 'Sálvame' para explicar el motivo por el que Suescun fue expulsada del grupo audiovisual. Pero tal vez el error fue de Vasile a la vista de la jugosa audiencia lograda por Sofía en el programa de Beatriz Archidona.

La decisión fue muy polémica ya que se consideró inaceptable que fuera castigada por no aceptar la imposición del grupo de fichar por su área de representación de influencers y firmara por la de Dulceida. Kiko Matamoros tiene una versión algo distinta: "Le dieron una campaña publicitaria desde la cadena de enfrente (Mediaset), unas cuchillas de afeitar, y ella por su cuenta le pidió a los anunciantes un plus. Y hubo una filtración por parte del anunciante...", asegurando que se trató de una deslealtad.

En el plató de De Viernes abordó lo que está pasando con Maite Galdeano. Con una oportuna lágrima en su rostro, adornó de emoción una noche dedicada a estas absurdas realidades paralelas de personajes que atraen la atención de la audiencia sin tener nada que contar que con a lógica en la mano en verdad importe. fácil. Sofía hizo caja una vez más y fingió con destreza que estaba desahogándose ante los telespectadores después de la batalla a muerte con su propia madre, un deporte por otra parte muy habitual en ese foro, como saben entre otros Fran Rivera o Ángel Cristo, antecesores de Suescun en ese trono televisivo tan bien pagado.

Los titulares no se hicieron esperar y la influencer se ganó el caché: "A ella le dan igual mis sentimientos y mis emociones. Ha arruinado mi existencia", atizaba. Luego le pusieron una declaraciones (golpes retóricos) entre ella y su madre que han ido tabicando su nuevo culebrón plagado de pagos en portadas de revistas y platós. "Han sido de los peores días de mi vida y cada día es peor", les había dicho a Santi Acosta y Bea Archidona. "Hay días en los que he estado un poco bien y me he juzgado, ¿por qué tengo que estar bien?", confesó. "Siempre va a ser mi madre y estaré agradecida de todo lo que me ha dado", matizó. "Llega el punto en el que me da un ataque de ansiedad de cómo mi madre me trata. Machacándome con unas expresiones. Siento pánico. De las veces que más miedo he sentido, porque veo a una madre endemoniada. Siento miedo", añadió. "A ella le dan igual mis sentimientos y mis emociones. Mi madre me ha arruinado amistades, relaciones y hasta mi existencia", manifestó. "Mi madre necesita ayuda". Sofía se refirió a la incontrolable obsesión de Maite Galdeano con ella. "En toda su vida, ella nunca ha sabido reconocer un error ni es consciente de saber todo lo que ha liado. La culpable de todo esto es ella", comentó. "Siempre la he intentado complacer, por miedo", continuó. "Prefiero que no me quieras, a que me quieras mal", sentenció. "Para mi madre el enemigo es Kiko", recordó. "Mi madre me dijo: 'O estás conmigo, o contra mí". Una afirmación que hizo, después de que José Antonio León le preguntase si su madre llegó a amenazarla con que "se iba a suicidar" si no estaba todo el tiempo con ella. Suescun admitió que eso había sucedido.