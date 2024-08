"Nunca confié en ella": Alba Carrillo vuelve a la carga contra Ana Rosa Quintana y su "machismo encarnizado"

Desde hace un tiempo Alba Carrillo es el azote público de Telecinco, cadena de la que fue apartada y vetada a mediados de 2023. Se refiere a ella como "cadena ponzoñosa" y "cadena de váter". Una de sus inquinas personales la tiene con Ana Rosa Quintana, especialmente tras la polémica se montó con Jorge Pérez (casado con Alicia Peña) en las Navidades de 2022 a 2023. Alba y él se liaron en la fiesta de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa, y esto desencadenó horas y horas de tertulia televisiva que indignaron mucho a la excolaboradora de Mediaset.

La ex de Feliciano López y Fonsi Nieto hace balance de su etapa en Telecinco: "De toda mi carrera he sacado dos amigas de verdad, Rocío Carrasco y Estela Grande. Cuando pasó todo el tema de Ana Rosa Quintana me di cuenta de que vivía en un mundo utópico respecto a la tele y las personas. En la televisión todo es sálvese quien pueda y da igual los cadáveres que dejes", cuenta en El Mundo.

Sobre la presentadora, añade: "Ana Rosa no ha sido ninguna decepción porque nunca confié en ella, más allá de que era mi jefa y me pagaba. Con el tema de Jorge Pérez hizo alarde de un machismo encarnizado y un cinismo editorial fuera de todo control, porque tú no puedes ser el brazo ejecutor, la productora que explota el tema y luego decir que no tendría que haber salido nunca. Ella mandaba y si hubiera querido, ese tema nunca se hubiera sabido. Pero, nada, a mí me despidieron y el infiel ahí sigue colaborando y cobrando".

Carrillo recuerda que ella estaba soltera cuando se lio con el guardia civil y exconcursante de Supervivientes: "Seguimos con el machismo de la robamaridos y la golfa. Además, yo había dicho aquello de que no puedo tomar vino porque se me abren las piernas, que todo el mundo con media neurona entiende que es una broma, y me machacaron. Esa misma broma la hace un hombre y todo es jiji jaja. Aparte de que soy una mujer adulta y soltera, si se me abren las piernas, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Pero todavía hay censura para las mujeres y ahí está Jorge Pérez en Mediaset y yo, como fui la manzana de la tentación, a la calle".

Hay que recordar que en enero de 2024, meses después de su despido, Alba Carrillo llegó a un acuerdo con Mediaset y Ana Rosa para no ir a juicio. La modelo demandó por "fraude de ley" y "despido improcedente". La demanda de Carrillo iba dirigida contra Mediaset España, pero también afectaba a las productoras participadas por este grupo, tanto Unicorn Content, presidida por Ana Rosa Quintana, como La Fábrica de la Tele, responsable en ese momento de Sálvame. También incluía a las empresas Megamedia Televisión S.L., Publiespaña S.A.U. y Conecta 5 Telecinco S.A.U. Unicorn Content, presidida por Ana Rosa, quedó como la responsable de abonar la indemnización a la colaboradora, al ser la empresa que la tenía contratada cuando se produjo su despido. Desde que fue apartada, sus reproches a la cadena, al grupo y a la presentadora de las tardes han sido constantes.