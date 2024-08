Anya Taylor-Joy vuelve a Netflix tras arrasar con 'Gambito de dama': esta es la nueva serie que protagonizará

Anya Taylor-Joy está de vuelta en Netflix tras el tremendo éxito que consiguió como protagonista de Gambito de dama, una de las series más vistas en la historia de la plataforma de streaming. Ahora, la actriz protagonizará How to Kill Your Family (Cómo matar a tu familia), el nuevo suspense de Netflix inspirado en la novela homónima de la escritora británica Bella Mackie.

La actriz "está a punto de enseñarle al mundo 'Cómo matar a tu familia', o al menos revelará algunos consejos y trucos asesinos", anunció este miércoles la plataforma digital en un comunicado. Taylor-Joy, nacida en Florida pero criada entre Buenos Aires y Londres, interpretará a Grace Bernard, la protagonista de esta serie de ocho episodios que todavía no tiene fecha de estreno.

"Es la persona más adecuada para interpretar a Grace. (...) A menudo pienso que ella la entiende mejor que yo", celebró Mackie, autora de esta novela que desde su debut en 2021 ha vendido más de 1,2 millones de copias.

La serie seguirá la vida de Grace, quien tiene una familia complicada: su padre es Simon Artemis, un multimillonario despiadado que abandonó a su esposa e hija a su suerte. Cuando su madre muere y Grace es rechazada por las personas que deberían amarla, mata a su extendida y distanciada familia "a través de medios morbosamente creativos", reza la sinopsis.

Poco a poco, la protagonista "se abre camino hacia la venganza y una herencia considerable. Pero su misión la aleja de lo que realmente necesita", sentenció Netflix, quien todavía no ha revelado al resto de fichajes que compondrá esta serie.