La pulla de Juan Carlos Rivero a una ex de 'Estudio Estadio' airea una guerra interna: "No formarás parte"

El periodista Juan Carlos Rivero ha recuperado su puesto como presentador del mítico programa deportivo Estudio Estadio después de dos temporadas apartado del mismo en TVE. Su regreso, como era de esperar, ha supuesto una renovación de contenidos y caras que ha dejado al descubierto una guerra interna que se vivía en aparente silencio.

Todo comenzó cuando Nerea Zusberro, ya excolaboradora de Estudio Estadio, anunció por redes sociales que no seguirá en el programa de TVE. "Hoy, primer lunes de Liga 24/25, es el momento perfecto para contaros que no habrá más 'lunes disfrutones'. Estudio Estadio, que ha sido 'hogar' durante las dos últimas temporadas, toma un rumbo del que ni me siento ni seré parte", escribió en X.

Lo llamativo fue la respuesta de Rivero, que contestó a través de esa misma red social con un comentario bastante sorprendente. "No formarás parte, no tengas la menor duda", espetó el periodista, que acaba de volver a ponerse al frente de Estudio Estadio tras un periodo de dos años que ha contado con Paco Caro y Rubén Briones como responsables. La respuesta de Rivero se ha encontrado con un aluvión de críticas en X.

Rivero, un histórico de la casa, presentó Estudio estadio durante años. Sin embargo, fue apartado cuando Arsenio Cañada, director de Deportes en la etapa de José Manuel Pérez Tornero al frente de RTVE, quiso introducir cambios en el legendario programa. El nombramiento de Rosana Romero, hace unos meses, como nueva jefa del área ha supuesto el regreso de Rivero a Estudio Estadio, de igual forma que también se ha hecho cargo -siempre con polémica- de la narración de los partidos de la selección española de fútbol.

Tras el mensaje de y Rivero, la colaboradora Lorena González, que sí continúa en Estudio Estadio, ha echado más leña al fuego. "Desde luego que con el compañerismo y la humildad que muestras con ese tweet, formarás parte de poco bueno", ha contestado a la tertuliana. Caro, por su parte, ha querido agradecer el mensaje de la que fuera su tertuliana. "Mil gracias a vosotros por habernos ayudado a intentarlo y por demostrarnos que se podía. Fue un placer pero, sobre todo, fuisteis un privilegio", ha escrito, aunque las redes también han rescatado un mensaje que habría borrado. "Sobre la diferencia entre la gente con clase y las clases de gente...", publicó el periodista tras el polémico mensaje de Rivero.

No formarás parte, no tengas la menor duda. — JUAN CARLOS RIVERO (@JCRIVEROTV) August 20, 2024

Mil gracias a vosotros por habernos ayudado a intentarlo y por demostrarnos que se podía.

Fue un placer pero, sobre todo, fuiesteis un privilegio. — Francisco José Caro (@FcoJoseCaro) August 20, 2024

Me quedo con este tuit (ya borrado) de Paco Caro, que sí es un señor.



No se si envidia, celos,... pero parece que la narración no es el único mal de esta persona. https://t.co/D9hqwo3PHK pic.twitter.com/DufHEegWu5 — Aldo G-P (@aldogp_) August 20, 2024