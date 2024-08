Carlos Latre abre el plató de 'Babylon Show' y anuncia el invitado que tendrá el día de su estreno en Telecinco

Carlos Latre está a punto de estrenar Babylon Show, el programa de Telecinco con el que pretende hacer frente a El Hormiguero de Antena 3 y, al mismo tiempo, contrarrestar el esperado desembarco de David Broncano en el access prime time de La 1.

Latre ha abierto por primera vez las puertas de su plató en una promo con la que Telecinco quiere calentar el lanzamiento de Babylon Show, un estreno que parece inminente. "Ya tenemos todo preparado para abriros el universo de Babylon. Un sitio donde todo es posible y donde el sentido del humor tiene todo el sentido", dice en el vídeo que ha lanzado Mediaset.

El cómico explica que en el programa habrá "actualidad, humor, colaboradores, secciones, análisis, mesas, reportajes y mucho más". "Ah, y los invitados más top, cómo Luis de la Fuente, seleccionador nacional que nos ha traído la Eurocopa 2024 y que será el padrino de nuestro primer programa", anuncia para el día del estreno.

Carlos Latre estará acompañado en Babylon Show por varios colaboradores, entre los que se encuentran Josie, Marta Torné, Rafa Maza, Leonor Lavado y Raúl Maro. Con ellos competirá contra Broncano y Pablo Motos, para quien trabajó haciendo imitaciones en El Hormiguero. "Pablo Motos fue comprensivo", explicó recientemente Latre a Informalia sobre la reacción del presentador cuando se enteró de que se iba a Mediaset. "Sabe que estos trenes pasan y hay que cogerlos. Me dijo: 'Me sabe mal porque te queremos mucho, pero adelante. Aquí me tienes para lo que necesites y aquí cabemos todos", nos contó.

? @Carlos_Latre avanza a su primer invitado desde el plató de 'Babylon Show': Luis de la Fuente, seleccionador nacional de la @SEFutbol. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/syizeWfJ23 — Mediaset España (@mediasetcom) August 19, 2024