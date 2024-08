La cuenta dorada de Jaime Cantizano antes de casarse: se embolsó casi 400.000 euros de dinero público por 'Mañaneros' (TVE)

Jaime Cantizano (51) se despidió de TVE tras un año al frente de las mañanas de la primera cadena pública para, a partir de septiembre, sustituir a Julia Otero en las tardes de Onda Cero (algo que adelantó Informalia en abril). Adela González, presentadora de la recta final del extinto Sálvame, será quien sustituya al presentador.

Tras el fin de la temporada televisiva, se ha conocido el dinero que ha ganado el comunicador de Jerez de la Frontera por su primera y única temporada en Mañaneros, que comenzó sus emisiones en septiembre del año pasado para competir en las mañanas contra Ana Terradillos y Joaquín Prat en Telecinco, y contra Susana Griso en Espejo Público.

Tal y como publica The Objective tras acceder al portal de transparencia del ente público, el presentador se ha embolsado 391.260 euros por un total de 216 emisiones. Es decir, 151 programas a 1.750€ y 65 programas a 1.954 euros. La media del programa ha superado el 8% de cuota de pantalla. En algunas ocasiones, ha superado el 9% de share.

"Yo, como muchos de vosotros, llevo muchos años dedicándome a esto, a la radio y a la televisión, y uno a veces piensa: 'Pues, ya pocas cosas me van a sorprender o poco voy a aprender'. Este año me ha pasado algo que no pensé que me iba a ocurrir: he aprendido y he aprendido mucho de un equipo y de televisión", dijo el presentador en su despedida.

El año dorado de Jaime Cantizano

El que fuera presentador de ¿Dónde estás corazón? en Antena 3 tiene motivos para sonreír. Tanto es así que el verano que viene se casa con su novio artista, Miguel García Golding, con quien ha sido visto estos días en las playas de Cádiz. Jaime y Miguel hacen vida familiar junto con el pequeño Leo, el hijo que el presentador tuvo por gestación subrogada en julio de 2016. Miguel tiene 37 años y es un artista visual que trabaja como director de cuentas en una agencia que se dedica a construir la imagen de marca de sus clientes, coordinando proyectos y gestionando sus propios equipos.

Imagen de archivo