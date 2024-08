Jaime Cantizano y su prometido descansan en las playas de Cádiz: se casa el año que viene

Jaime Cantizano está viviendo uno de los veranos más especiales de su vida, pues si todo sale como tienen previsto este es el último que pasará como novio del artista Miguel García Golding. Todo porque el presentador, que en la próxima temporada no estará al frente de Mañaneros (TVE) para sustituir a Julia Otero en las tardes de Onda Cero, y su pareja están comprometidos y será el próximo verano, el de 2025, cuando se casen. Ambos cuentan los meses para darse el "sí, quiero". La cuenta atrás ha comenzado.

Para este verano han elegido las costas de Cádiz. Allí disfrutan del mar y pasan unos días de asueto, tal y como muestra la revista Lecturas en su interior este miércoles.

A sus 51 años cumplidos el pasado 22 de julio, Cantizano está feliz junto al hombre con el que lleva años de relación. Jaime y Miguel hacen vida familiar junto con el pequeño Leo, el hijo que el presentador tuvo por gestación subrogada en julio de 2016: "Es la mejor decisión que he tomado en la vida", dijo entonces. "Ha sido algo precioso. He llorado todo lo que tenía que llorar de emoción. Con él, por él. (...) Ahora comienza la etapa más maravillosa de mi vida. De verdad que soy el hombre más feliz. Estaba deseando vivir esto y lo he disfrutado desde el minuto uno. Me meto en esta aventura yo solo porque desde hace ya varios años no tengo pareja. Pero no soy una excepción. En Estados Unidos hay cuatro millones de hombres solteros con hijos".

Ahora, Jaime comparte paternidad con Miguel. Tiene 37 años y es un artista visual que trabaja como director de cuentas en una agencia que se dedica a construir la imagen de marca de sus clientes, coordinando proyectos y gestionando sus propios equipos. En su perfil profesional se define como "una persona con gran motivación, proactiva y capacidad de trabajo en equipo". En 2009 se graduó en Administración y Dirección de Empresas, especializado en Marketing y Publicidad por la Universitat Ramon Llull, y en 2013 completó el Máster de Estrategia y Creatividad Publicitaria en una universidad privada ubicada en Barcelona, Cataluña.

Además, es un gran amante y entusiasta del arte y dedica su tiempo libre a crear obras nuevas y buscar fuentes de inspiración: Edward Hopper, Miguel Macaya y Damien Hirst. Cuenta con un estudio privado en el centro de Madrid y sus obras están a la venta a partir de los 180 euros. Su sueño es hacer una exposición en solitario.

En cuanto a la boda, adelantada hace unos meses por El Español, aún queda mucho para el gran día y son pocos los detalles que han trascendido, aunque conociendo el perfil bajo de la pareja, todo apunta a una ceremonia íntima y discreta.

