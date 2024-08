Musk reúne a 1.3 millones con su entrevista a Trump, que regresa a Twitter y lo inunda de memes: "¿Se me paga por esto?"

"Hay que llevarse bien con gente como Putin". Es una de las frases de Trump en la entrevista con Elon Musk, más bien una conversación entre amigos, "luchadores en un proyecto político común", como se han definido. La entrevista con Donald Trump de este lunes, madrugada del martes para España, mostró varios fallos técnicos, llegó con más de 40 minutos de retraso y generó un verdadero frenesí de memes. La conversación entre el candidato presidencial republicano y el director ejecutivo de Tesla y SpaceX reunió a 1.3 millones de seguidores solo en X. El objetivo, según los expertos, es reencontrarse con el votante más joven.

Por si alguien lo dudaba, Musk reiteró su apoyo a Trump en las próximas elecciones, a pesar de identificarse históricamente como un "demócrata moderado". Trump criticó acusó a la Unión Europea de interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Recordemos que Bruselas ha advertido a Elon Musk sobre la difusión de mensajes de odio en su plataforma. "La Unión Europea debería ocuparse de sus propios asuntos en lugar de intentar interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos", dijo en esa red Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump. Cheung tacha a la UE como "enemiga de la libertad de expresión" y afirma que "no tiene autoridad de ningún tipo para dictar cómo hacemos campaña". Estas acusaciones llegan en plena tensión entre las plataformas tecnológicas y los reguladores europeos tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Servicios Digitales de la UE.

It's not just the Trump and Elon space that's down



They crashed the whole Spaces network on X ? pic.twitter.com/WbcNhGuM3m