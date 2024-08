El año en el que el streaming renunció a emitir solo calidad con Rodolfo Sancho, Sálvame, OT (y la publicidad)

En 2025 se cumplirán 10 años del desembarco en España de Netflix, que se convirtió en emblema para las diversas plataformas de streaming que han intentado hacerse con el mercado local: Prime Video, Max (antes HBO), Disney+ o las autóctonas Atresplayer o Filmin. Mucho han cambiado las plataformas OTT, que en un principio decían apostar únicamente por ofrecer productos de calidad, principalmente series de ficción y documentales, y rechazar la publicidad.

El streaming se quería diferenciar de los operadores en abierto, abonados al producto mainstream y polémico siempre adobado por toneladas de spots. Pero esta temporada los ex de Sálvame ficharon por Netflix, Prime Video compró OT y Max cambió a Los Soprano por pagar a Rodolfo Sancho a cambio de que hablase del crimen de su hijo. Se barruntaba 'picorcito' en la decisión de Netflix de fichar como su principal directivo en España a Álvaro Díaz, exdirector de Gran Hermano y conocido por ser el "Alvarito" al que nombraba Mercedes Milá cada jueves por la noche.

Esta decisión evidenciaba que Netflix no se conformaba con los productos típicos de pago y abría barreras para incorporar realities como Sálvese quién pueda, nutrido por 8 de los principales personajes del cancelado Sálvame. "8 profesionales entrenados por y para el show. Lo que hacen los colaboradores en Sálvese quien pueda es complicadísimo: cogerle el tranquillo a las reglas del reality rapidísimamente y transmitir que su trabajo está al alcance de cualquiera. Hacen muy fácil lo difícil. A eso se le llama tener talento", decía Jorge Javier Vázquez sobre sus compañeros. La estrella de Mediaset se equivocó al pronosticar un largo futuro para el programa viajero que no fue renovado por una tercera tanda. "Van a querer más y más porque son profundamente adictivos. Droga dura. Otra cosa es que ellos no te gustaran antes. Entonces olvídate porque no te van a gustar ahora (. . .) No dudo que habrá una segunda temporada. Y una tercera. Porque lo más importante de todo es que, después de ver el reality, acabas con la sensación de que quieres muchísimo a toda esa panda", escribió el presentador.

Rodolfo Sancho y la madre del Cuco

La Noria desapreció de la televisión por pagar por entrevistar en 2011 a Rosalía García, madre del entonces presunto encubridor del asesinato de Marta del Castillo, 'El Cuco'. HBO Max disfrutó del confort que le proporciona su prestigio para abonarle más de 100.000 euros al actor Rodolfo Sancho, que tan mal hablaba de la televisión hasta que le pagaron por protagonizar El caso Sancho, producido por Cuarzo (Así es la vida Supervivientes La Roca de Nuria roca). Ana Rosa Quintana, indignada por el clasismo que desprendió la campaña, no se cortó: "Yo entiendo al padre de un chico que está ahora mismo en una situación terrible. Entiendo que no quiera hablar; sin embargo, sí lo ha hecho en un documental que se ha empezado a emitir hoy". "No sé si es que entiende que un documental en una plataforma no es un medio de comunicación o no son periodistas, pero es un medio de comunicación exactamente igual que los demás, con lo cual es un poco sorprendente su actitud ahora", añadió. AR puntualizó: "Maravillosa la plataforma que ha hecho la entrevista y la productora que la ha hecho porque nos hubiese gustado tenerla a todos. Lo que pasa es: ¿me cambio de coche para esquivar a los medios y no digo nada, pero luego hablo ampliamente en un documental?"

Operación Triunfo

Naiara y compañía pegaron fuerte en la vuelta del concurso musical Operación Triunfo, que marcó unos datos dignos para una plataforma de pago (y no unos sobresalientes, tal y como vendieron desde Prime Video). James Farrell, vicepresidente de contenidos originales locales de Prime Video, tiró de triunfalismo: "Operación Triunfo ha superado todas nuestras expectativas. El programa ha marcado un antes y un después en la historia de Prime Video a nivel global, deleitando a millones de clientes no solo con contenido diario en directo, sino también ofreciendo música con Amazon Music, productos a través de la Tienda de OT y funcionalidades de voz con Alexa, algo que solo una compañía como Amazon puede hacer". La entonces responsable de Contenidos de Prime Video España, María José Rodríguez, aseguró qeu estaban "encantados de que Operación Triunfo se haya convertido en un evento, un momento de reunión para las familias y los amigos durante estos tres meses". El productor Tinet Rubira, entusiasmado por la renovación, aseguró que Prime Video y Gestmusic han sido "los primeros a nivel mundial en ofrecer gran entretenimiento en directo en un servicio de streaming durante catorce semanas, y lo hemos hecho con éxito".

Abundante publicidad

Netflix y Disney+ ofrecen tarifas low cost con anuncios y Prime Video anunció en mayo que aumentaría la emisión de spots antes y después de sus contenidos. Las OTT no solo fían su negocio a la economía de escala, que les permite rentabilizar un mismo producto en innumerables mercados, sino que han apostado por la publicidad. Este hecho levantó cierta polémica en operadores como Atresmedia, que en 2022 ya puso una lona en la plaza Pedro Zerolo del madrileño barrio de Chueca en el que les enviaba un recado. "Este es un mensaje de Atresmedia Televisión para todos los que aseguraban que no emitirían nunca publicidad: ¡Bienvenidos a la tele!". "Llevamos más de treinta años haciendo convivir marcas y contenidos. Y eso nos ha convertido en la televisión líder de nuestro país. Creemos que la competencia nos hace mejores. Así que, si tenéis cualquier dudilla o necesitáis algún consejo, podéis escribirnos a comollegara20millonesdepersonascadadia@atresmediatv.com", añadían.

Francisco Vaquero, director de Marketing Corporativo de Atresmedia, señaló que su idea no era confrontar con sus competidores. "Nuestro objetivo es celebrar el Día Mundial de la Televisión (21-11), una fecha en la que sentimos responsabilidad como televisión líder. Estamos comprometidos con este medio, porque lo amamos, y por ello queremos dar la bienvenida a todos aquellos que están haciendo tele. Estamos encantados de poder ayudarles". Vaquero explicó que su intención "no es provocar, porque ese no es el estilo de Atresmedia. La televisión debe ser diversión y no enfrentamiento. Es una comunicación que emplea códigos simpáticos, como los que han mostrado precisamente estos operadores y plataformas. Está hecha para poner en valor la televisión que todos amamos".