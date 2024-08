La razón por la que Laura Madrueño continúa en Honduras tras el final de 'Supervivientes'

Hace tal solo una semana que Supervivientes: All Stars ponía fin a la aventura en Honduras con la polémica victoria de Marta Peñate. Sin embargo, Laura Madrueño todavía no ha regresado a España. La de Chamberí sigue al otro lado del charco, pero esta vez no por motivos profesionales. Laura Madrueño está disfrutando de unos días de vacaciones junto a su marido, el arquitecto y fotógrafo Álvaro Puerto, y algunos de sus compañeros.

La presentadora de 38 años no se lo está pasando nada mal. Durante estos días de descanso, ha aprovechado para hacer submarinismo en las aguas cristalinas de la isla. Incluso, en sus redes sociales, hemos visto como jugaba con unos niños hondureños, protagonizando una escena de lo más tierna.

Honduras ha terminado convirtiéndose para ella en su nuevo hogar. Laura es toda una experta en la zona y por eso ha sido la guía turística en este viaje. Paseos en helicóptero, en barca, y por las calles más secretas de la isla.

Cabe recordar que Madrueño empalmó la edición de Supervivientes 2024 con la citada temporada histórica, que reunió a los grandes triunfadores del programa. Así, con el fin del formato decía adiós entre lágrimas y echaba el cierre a la mítica e icónica Palapa: "En este lugar he aprendido que la vida puede ser mucho más gracias a todos vosotros. Cada día que hemos pasado trabajando juntos he seguido admirando el trabajo impecable que hacéis para que el mejor programa de la televisión se haga realidad. Gracias a todos por formar parte de este viaje, de una aventura que de nuevo me ha hecho vibrar cada día y que me hace sentir, junto a vosotros, una autentica privilegiada", dijo. Se ha tratado del segundo año que Madrueño ha presentado desde la isla. Fue en 2023 cuando le tomó el relevo a Lara Álvarez.