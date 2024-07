Sabemos lo que hicisteis el pasado verano y lo que vais a hacer cuando éste acabe: los planes de TVE para la próxima temporada

La 1 de TVE diversificará sus apuestas de cara a la próxima temporada tras la fallida 'salvamización' o 'telecinquización' emprendida por el que hasta este pasado mes de marzo ejerció como director de Contenidos de RTVE, José Pablo López. El directivo malagueño apostó fuerte por formatos del corazón o plagados de famosos desde los incios de esta temporada empezando por el patinazo del magazine vespertino La Plaza de La 1, presentado por Jordi González y con la participación entre otras contertulias de Terelu Campos, ahora de vuelta en Mediaset.

Los ingenuos directivos de la Corporación Pública exhibieron ya en septiembre su ridícula intención de competir contra Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana con el espantoso magacín del catalán desde La1. Pero la audiencia escupió el engendro rápidamente porque los datos hicieron insostenible su continuidad: en sus primeras ocho entregas Jordi González promedió un humillante 6,6% de share y cayó fulminado pese a que había firmados 70 capítulos. Esta cancelación dejó sin proyecto no solo al barcelonés sino a la ambiciosa nómina de tertulianas, una combinación tan extraña como la que suponía mezclar a terelu llorando la muerte de su madre con Celia Villalobos. Por allí desfilaron Mariló Montero, Norma Duval, Judit Mascó, Inés Hernand,, Mar Saura, Mabel Lozano, Juncal Rivero, Marta Robles, Samanta Villar, Cristina Fernández, Silvia Tarragona, Ana Bernal-Triviño, Marta Nebot o Susana Uribarri.

La Plaza de La 1 no ha sido el único naufragio de Jordi González este año: tampoco ha funcionado DCorazón, un lamentable e innecesario remedo del clásico y amable Corazón de Anne Igartiburu que nadie entiende. Comenzó con hora y media de duración y lo tuvieron que reducir a una hora. Pero tampoco funciona en versión corta y pierde siempre y por goleada contra La Ruleta de la Fortuna en Antena 3 (que lo triplica) y contra Socialité, en Telecinco, que dura mucho más, es más barato y va plagado de publicidad. Otro batacazo para la colección de Jordi González es lo nuevo de Lazos de sangre.

Seis millones de euros tirados a la basura

El corazón promovido por José Pablo López en TVE perdió a su estrella Terelu Campos, que acabó dando portazo a la pública pese a su privilegiada contratación en programas como Mañaneros, Bake Off: famosos al horno o el citado DCorazón. Peor fueron las cosas al talent show Baila como puedas que presentó Anne Igartiburu, a la que le entregaron el formato de Zebra para compensarle el cabreo que tenía tras haber sido obligada a compartir trono en Corazón con el catalán. Para el desastroso talent intentaron fichar como jurado a Belén Esteban, con bronca incluida entre la ex número uno y el ex número dos de RTVE, como adelantamos). El fichaje vetado por la entonces presidenta, Elena Sánchez, una vez firmado por su propio director de Contenidos, costó más de 6 millones de euros. Pero funcionó tan mal en todos los días que lo probaron que fue relegado a la madrugada tras sus lamentables resultados. El formato contó con la participación de Álvaro Muñoz Escassi, Ana Guerra, Fabiola Martínez, Jaime Astrain, Lydia Lozano, Maestro Joao, Nicolás Vallejo-Nágera y Sabrina Salerno.Jorge Javier Vázquez salió en defensa de su amiga: "Se habla de la salvamización de la cadena estatal como algo despectivo cuando si haces un programa de entretenimiento lo más lógico es acudir al caladero de Sálvame: son valores seguros. Pero claro, cómo vamos a pagar con nuestros impuestos a gente como Belén". El showman aseguró que entendería "que la gente se echara las manos a la cabeza si se la fichara para sustituir a Carlos Franganillo, pero veo muy adecuado que Belén (Esteban) esté en un concurso de baile". "Quiero a Belén en el programa de baile de La 1 , en Maestros de la costura y en MasterChef la quiero como jueza. Es que si nos ponemos puristas también habrá muchos chefs que digan: 'Ya está bien de que siempre cobren los mismos. No a los sueldos vitalicios'. Aunque si por mi fuera, a los puristas que le vayan dando", añadió. Lo que no explicó Jorge Javier es que los presupuestos de RTVE son limitados y por tanto hay que exigir prioridades a la hora de gastar. No es que esté mal fichar a Belén: la cuestión es si hay mejores opciones a la hora de llenar de contenidos una televisión pública que duplicar los que ya tenemos (gratis para los contribuyentes) en las cenas privadas.

Famosos al horno

Los 2 formatos 'rosas' que han logrado el aprobado son el reality show gastronómico Bake Off: famosos al horno, que superó el 10% de share y renovó por una segunda temporada tras contar en la primera con Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno), Alba Carrillo, Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet. Otro programa que ha aprobado es Mañaneros, que volverá con la ex presentadora de Sálvame Adela González sustituyendo a Jaime Cantizano (que deja la pública para encargarse de las tardes de Onda Cero en sustitución de Julia Otero, tal y como avanzó Informalia). Lydia Lozano, María Eugenia Yagüe, Pepa Jiménez, Diego Reinares y Alba Carrillo, omnipresente en la pública, son algunos de los contertulios de este variado magazine que también contó con la participación de Terelu.

Peor le fue a la 'hijísima' en DCorazón, que ha contado con Carmen Lomana, Euprepio Padula, Rosa Villacastín, Omar Suárez, Pelayo Díaz o Alba Carrillo. El programa tuvo que ser recortado tras rondar el 6% de share. "Los objetivos del nuevo D Corazón son construir un formato que, cada sábado y domingo antes del Telediario de las 15:00h, cuente de una manera entretenida la actualidad nacional e internacional de la crónica social de cada semana, siempre bajo los principios de una televisión pública: información rigurosa, imparcial, respetuosa, plural y diversa", decía la expresidenta Elena Sánchez sin saber el fracaso que se avecinaba. Tampoco se barruntaba el monumental tortazo que ha sufrido el nuevo Hermanos a la obra que lideran los hermanos Julio José y Chabeli Iglesias, incapaces de hacerse hueco en pleno verano.

Debates, copla y humor

La 1 de TVE diversificará sus contenidos a partir de septiembre gracias a lo nuevo de David Broncano, que, como adelantamos en febrero, abrirá las noches de lunes a jueves con un formato de entrevistas y humor similar a La Resistencia de Movistar Plus+. frente a Pablo Motos en Antena 3 y Carlos Latre en Telecinco. De la plataforma de Telefónica también importa la pública el espacio cómico-musical That's My Jam! España, con Arturo Valls al frente. Otra nota cómica la aportará la segunda tanda de José Mota Live Show que marcó unos aceptables resultados el pasado verano. La pública también apostará por el debate gracias a un renovado 59 segundos, producido por Globomedia Mediapro y que contará con Gemma Nierga como presentadora, o el talent show dedicado al mundo de la copla La silla roja, que contará con una mecánica similar al Se llama copla que triunfó en Canal Sur.