Marta Riesco perdona a todos los que ha puesto "a parir" pero a Jorge Javier no: "Me hizo muchísimo daño"

Desde que en abril de 2023, Marta Riesco rompiera con Antonio David Flores, la vida de la que fuera reportera de Ana Rosa Quintana ha dado un giro digno de película. Quien le iba a decir entonces que poco más de un año después estaría compartiendo plató con los mismos colaboradores con los que su ex entró en guerra tras las declaraciones de Rocío Carrasco. Una guerra que la acabó salpicando a ella, hasta el punto de quedarse sin trabajo en Mediaset.

Sin embargo, hay una persona a la que la periodista no perdona. Esta persona es Jorge Javier Vázquez y así lo ha manifestado en una entrevista reciente: "Se pasó muchísimo conmigo y me hizo muchísimo daño. El peor momento de televisión mío fue el monólogo de Jorge Javier insultándome durante 45 minutos".

Y ha lamentado, en el podcast de Malbert: "Imagínate. A una mujer en la época del feminismo diciéndole: 'A ese con el que te acuestas. O ella, o yo. Mediaset, ella, o yo".

En este punto, el creador del contenido le recordó: "Hombre, de la misma forma que te has perdonado con todos los que has puesto a parir... Igual con este estás perdonada también". Y Riesco contestó: "Pues de momento no". Malbert siguió: "Ah, no hay interés de momento. Porque no te interesa trabajar en su programa. Si no le pedirías perdón, ¿no?". Y ella remató: "No, la verdad que si me lo pidiese, lo mismo trabajaba en su programa. Dale la vuelta".

Marta Riesco volvió a trabajar en televisión en junio, al incorporarse con el equipo de Ni que fuéramos Shhh. Primero fue entrevistada por el programa. Fue ahí cuando aseguró que Antonio David le había mucho daño y cuando dijo que ahora entendía ciertas declaraciones de Rociíto. En el plató ha protagonizado fuertes enfrentamientos con Belén Esteban, que no estaba dispuesta a estrechar lazos con ella aunque ha terminado siguiéndola en Instagram.

Sin embargo, en este podcast, ha dicho sobre la madre de Andrea Janeiro: "Yo también me sé defender y tú Belén, al igual que yo, no eres ejemplo de nada. Me sorprende que me criticara tanto porque a ella le han pasado cosas muy duras y ha caído en temas muy duros precisamente por cosas que le han pasado". Y ha añadido: "Belén es una persona que ella sí puede decir pero a ella no le gusta que le digan. Ella te puede decir de todo, pero como tú le contestes eso ella ya no lo aguanta, porque es Belén Esteban".