David Bustamante: "Me emociona ver que 23 años después el público me quiere porque soy de verdad"

La imitación de Antonio Molina fue la última que protagonizó David Bustamante en Tu cara me suena 11 y la que le dio el triunfo en este exitoso programa de Antena 3. "Me emociona ver que 23 años después el público me quiere", confiesa el cantante a Informalia. En la final se impuso a Raoul Vázquez, que era uno de los grandes favoritos. Entre uno y otro, la audiencia estaba (y sigue) dividida. "Es un gran imitador y un pedazo de artista, le he apadrinado porque me siento muy identificado con él", explica sobre su compañero. Con la resaca de la victoria, hablamos con David Bustamante.

¿Te sorprendió ganar o te lo esperabas?



Lo viví con mucha emoción y me emociona ver que 23 años después el público me quiere y me hace ganador de un programa. Es muy bonito sentir que tu carrera está sana y que la gente te tiene amor.

¿En algún momento pensaste que el público te había dejado de apoyar?



No, porque acabo de hacer un musical y he visto el teatro lleno durante tres años y mi último single ha sido número uno. La gente siempre ha estado ahí, pero esta carrera es un examen continuo, sobre todo cuando sales de tu zona de confort, porque pocos se han arriesgado tanto como yo.

Es muy valiente exponerse a un concurso así. ¿Te lo pensaste mucho antes de participar?

No, porque yo soy de verdad y por eso la gente me tiene cariño. Me encantan los retos. Cuando uno sale de la zona de confort es cuando creces como artista y persona. La tele no es extraña para mí, porque yo nací en un programa de televisión. Cada reto me mantiene vivo y con las mismas ganas de cuando tenía 19 años.

Eres de verdad y la gente te compra porque tu mensaje es el mismo desde hace 20 años.

Eso es. Si tuviera una máscara, ya me la habrían quitado.

Una parte del público te apoyó a ti y otra, a Raoul. ¿Qué dirías a los que hoy siguen diciendo que debería haber ganado él?

También tienen razón. Raoul es un gran imitador y un pedazo de artista, le he apadrinado porque me siento muy identificado con él. Tiene que encontrar su camino y merece tener un sitio en la música. Me ha encantado Raoul, pero también Julia, Raquel, Juanra... ha sido un casting increíble y en lo personal nos hemos llevado muy bien.

¿Qué te ha aportado el programa?



Ha sido una escuela vocal. Me ha puesto al límite muchas veces, a punto de lesionarme. Yo tengo muy marcada mi forma de cantar y el cuerpo tiende a sacar mi voz, mi vibrato, mis giros... Tener que esconder una voz tan reconocible ha sido durísimo. Ahí ha estado mi mérito.

¿Tener a Chenoa delante, como juez de 'Tu cara me suena', ha sido especial para ti?

Sí, porque es mi hermana mayor, la adoro. Tenemos una relación increíble, aunque allí no pudiera echarme una mano (risas). Tenemos mucho contacto, somos casi vecinos... de mi generación de

, es a la que más veo, junto con Javián.

¿Has podido hablar con Àngel Llàcer después de ganar? ¿Qué te ha dicho?

Ha sido muy bonito. Me emociona recordarlo. Me dijo: 'Gracias por dar tanto a este programa'. Le hemos echado mucho de menos porque lo ha pasado muy mal.

En 'TCMS' has demostrado ser un gran imitador. ¿A ti quién es el que mejor te imita?

Una imitación cantada no he visto muchas, pero hablada, creo que el mejor es Carlos Latre.