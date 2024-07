RTVE compra programas a su competencia, los dueños de la SER y la COPE, en plena crisis histórica de RNE

La 2 naufragó este viernes con el estreno de un espacio dedicado a la empresa que está producido por Ábside Media, editora de Trece y COPE. Apenas 36.000 espectadores vieron este pasado viernes a las 12.00 horas el estreno del espacio ¡Por fin es lunes!, lo cual se tradujo en un lamentable 1,3% de share que se quedó 1 punto por debajo de la media de la segunda cadena de la Corporación Pública.

Detrás de este espacio dedicado a la empresa y financiado por fondos europeos se encuentra Ábside Media, editora de COPE y Trece. El multimedia controlado por la Conferencia Episcopal se estrena así sin suerte a nivel televisivo fuera de la deficitaria Trece, que acumula más de 100 millones de euros de pérdidas desde que se fundó en 2010.

Financiando a los competidores

Hace unos días fue noticia que RTVE comprara el proyecto La tirita digital a La Coproductora que dirige José Miguel Contreras y posee el Grupo Prisa, editora de la Cadena SER, y este pasado viernes La 2 estrenó un espacio de la editora de COPE. La Corporación pública financia indirectamente así a las competidoras de Radio Nacional de España, que sufre la mayor crisis en sus 85 años de vida y en el último EGM su principal cadena Radio 1 cayó a su mínimo histórico de audiencia: 874.000 oyentes. Los trabajadores de la propia RNE denunciaron hace unos días la falta de rumbo de la emisora y la presidenta de RTVE, Concepción Cascajosa, nombró director a Ignacio Elguero, que va a revolucionar la parrilla de Radio 1 a partir de septiembre con el paso a las mañanas de Josep Cuní en sustitución de Íñigo Alfonso.

¡Por fin es lunes!

¡Por fin es lunes!, estrenado un viernes, es un proyecto conducido por la divulgadora y experta en marketing y recursos humanos Margarita Álvarez y versa sobre la digitalización de las empresas españolas. Radio Televisión Española asegura que con este proyecto responderá a varias preguntas: ¿Qué tipo de líderes dirigirán las empresas españolas en los próximos años? ¿Cómo son las nuevas fábricas digitales? ¿Qué ventajas ofrece la digitalización en el campo? La Inteligencia Artificial, la diversidad y la igualdad, el medioambiente, la conciliación, el bienestar emocional o la salud mental serán analizadas en los próximos episodios por Margarita Álvarez, que se estrenó visitando un espacio colaborativo de coworking y una empresa de diseño de mobiliario de oficina que ha convertido la tecnología digital en su mayor aliada. El programa también entrevistó a Iker Alzola, un arquitecto especializado en el diseño de nuevos espacios de trabajo adaptados a las exigencias de la era digital, y emitió un reportaje sobre una cadena de hamburguesas que ha conseguido digitalizar todos sus procesos de producción.

Fondos europeos

Financiado por los Fondos Next Generation EU, Por fin es lunes, forma parte de las acciones de RTVE en el marco de la iniciativa Generación D, el programa de concienciación dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por los Fondos Europeos Next Generation e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Explica Radio Televisión Española que "el proyecto tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía de la necesidad de adquirir las competencias digitales necesarias ante los nuevos retos de la sociedad digital". Este nuevo programa se suma así a otros de RTVE sufragados por fondos europeos como Brigada Tech, que el pasado año protagonizó el peor estreno de La 1 (con un lamentable 2,8% en prime time), las versiones digitales de Comando actualidad o Seguridad vital o proyectos como La tirita digital, de Prisa, o El Hackeo.

El área televisiva, eterno problema para los obispos

La utilización del dinero de la 'equis' de Hacienda para cubrir las crónicas pérdidas de Trece provocó un apercibimiento en 2018 del Tribunal de Cuentas a la Conferencia Episcopal, que a finales de 2020 decidió fusionar la próspera COPE con la ruinosa Trece dentro del nuevo grupo Ábside Media (pese a que el Tribunal de Cuentas finalmente había avalado los gastos de la Iglesia gracias al dinero que logran a través del IRPF). Este holding batió en 2023 su récord de ingresos, más de 142 millones de euros, y superó los seis millones de euros de beneficio antes de impuestos pese a que su negocio radiofónico logró 9,3 millones en positivo. El lastre de más de tres millones estuvo originado en Trece, atascada en un 2% de share y ahora aliviada ligeramente por los ingresos que Ábside Media logrará en materia televisiva con el intrascendente ¡Por fin es lunes!

Hace unos días Informalia ya contó que RTVE Play sin pena ni gloria otro formato producido en este caso por Prisa, La tirita digital. Este proyecto consta de 50 capítulos de 3 minutos de duración englobados en hasta 8 formatos diferentes: En Internet me llaman..., Que no te líen, Llamada entrante, Palabras mayores, Échame un cable, Tecnoyayos, Internet, ¡qué me has hecho! e Y tú, ¿qué haces?

Explica RTVE que La tirita digital está financiado por los Fondos Next Generation EU, forma parte de las acciones de RTVE en el marco de la iniciativa Generación D, que es el programa de concienciación dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Gracias a la financiación de los Fondos Europeos Next Generation y al impulso del el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que dirige José Luis Escrivá, "el proyecto tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía de la necesidad de adquirir las competencias digitales necesarias ante los nuevos retos de la sociedad digital", explicó RTVE. La tirita digital ha estado supervisado por José Miguel Contreras. El exCEO de La Sexta está intentando diversificar las acciones audiovisuales de Prisa, que en 2010 desinvirtió en televisión para reducir su monumental deuda al vender Cuatro y parte de las acciones de Digital Plus.