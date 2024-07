"Menos mal que lo puedo contar": el tremendo susto de Emma García con una canica

Acostumbrada a mantener su vida personal en la más estricta intimidad, Emma García sorprendía este sábado a los espectadores de Fiesta con una angustiosa anécdota que vivió cuando era pequeña.

La presentadora desvelaba, ante la mirada atónita de los presentes, que estuvo a punto de morir por una canica. Sin embargo, gracias a su abuela pudo salvarse y todo quedó en un susto.

"Me pasó con una canica que no sé cómo terminó en mi garganta. Efectivamente, me puse morada. Tendrían unos 10 años o así. Estaba haciendo el tonto con una amiga y empecé a saltar y saltar", comenzaba su alegato. "Pensaron que estaba haciendo el tonto porque yo era muy payasa hasta que vieron que estaba morada de verdad", añadía.

"Mi abuelita enseguida me cogió me dio dos golpes en la espalda y salió, menos mal que lo puedo contar", decía, entre risas tras recordar uno de los momentos más angustiosos de su vida. "A veces, hacemos cosas muy tontas y no sabemos donde está el peligro. Hay momentos que se pueden evitar", sentenciaba.