La dirección de 'Ni que fuéramos' frena la 'bomba' de Kiko Hernández sobre Paz Padilla: "Si lo cuento, se paraliza el país"

En pleno culebrón de Álvaro Muñoz Escassi y su infidelidad a María José Suárez, al jinete también se le ha relacionado con la actriz Hiba Abouk, con quien coincidió recientemente en una celebración de El Turronero. Sin embargo, Escassi se quejó de esos rumores cuando en realidad también coincidió con mucha otra gente y puso el ejemplo de Paz Padilla.

Ese comentario sirvió para que los colaboradores de Ni que fuéramos Shhh hablasen otra vez sobre la expresentadora de Sálvame, con quien casi ninguno de ellos tiene buena relación. "Seguro que ella le dijo a él 'te quiero, te quiero mucho", comentó María Patiño. "Eres un ser de luz y si se te muere alguien no pasa nada, porque está contigo", se mofó Kiko Hernández, imitando a la humorista.

En ese momento, el colaborador frenó el contenido de Ni que fuéramos y anunció una bomba sobre su excompañera. "¿Puedo contar algo muy gordo de Paz Padilla?", preguntó a la dirección. "A ver, a ver... No", rechazó David Valldeperas, el director de Ni que fuéramos. "Sí, porque estamos en un programa libre", replicó Belén Esteban. "Sí, libre pero con sus límites", argumentó el responsable del programa.

Kiko Hernández siguió cebando esa bomba. "Si lo cuento, se paraliza el país. Ni el partido España-Francia ni nada. Se paraliza España entera", pronosticó. "Cuéntamelo a mí primero", pidió Valldeperas. "Si voy, me vas a decir que no", auguró Kiko. Y así fue. A su vuelta, explicó que no podía dar la información que presumía tener. "No lo va a contar", manifestó Valldeperas. "¿Ni aunque tuviéramos un late night?", preguntó Patiño. "No", sentenció el director.