'Horizon', el ambicioso western de Kevin Costner que le impide seguir en 'Yellowstone': "No volveré"

Kevin Costner pretende compensar el disgusto que ha dado a los fans de la serie Yellowtone, tras anunciar su marcha, con el estreno de Horizon: An American Saga - Capítulo 1, la primera parte -ya en cines- de una historia épica y apasionada que el actor va a contar en cuatro actos. El segundo llegará en agosto y el tercero todavía está en fase de rodaje.

Costner (69 años) escribe, dirige, produce y protagoniza esta cinta que se ha convertido en el proyecto de su vida. De hecho, hipotecó su casa de California para poner 100 millones de dólares de su propio bolsillo y sacar adelante esta ambiciosa película que le lleva, una vez más, al lejano Oeste para revisitar la Guerra de Secesión de EEUU, entre 1861 y 1865.

El western vuelve a ser el modo de vida de Costner, que debutó como director hace 30 años precisamente con este género en Bailando con lobos (Movistar Plus+ y Filmin). Aquel éxito consiguió siete premios Oscar, incluido el de mejor película y director. Luego lo volvió a intentar con la fallida Mensajero del futuro (Max) y, más tarde, Open Range (Prime Video), la última vez que dirigió, con muy buenas críticas, hace veinte años (2003).

En Horizon, Costner recurre a los arquetipos clásicos del western, porque la idea no es reinventar el género, sino disfrutar de una película con trazas de serie de televisión para contar en tres horas de metraje el primer capítulo de la historia estadounidense. Para empezar ese relato de la 'saga americana', se ha rodeado de un numeroso reparto que incluye a Sienna Miller, Sam Worthington y Giovanni Ribisi.

Adiós a 'Yellowstone'

La apuesta personal que el actor ha hecho por Horizon, le ha llevado a abandonar Yellowstone, la exitosa serie de SkyShowtime que le ha dado una nueva vida en los últimos tiempos, acercándolo a un nuevo público. No estará en la nueva temporada que llegará en noviembre. "Después de este largo año y medio de trabajo en Horizon, me he dado cuenta de que no voy a ser capaz de continuar", dijo hace unos días, cuando arreciaban los rumores sobre sus discrepancias con el creador de la ficción, Taylor Sheridan. "No volveré", remarcó. Costner tiene muy claro cuál es su objetivo y dónde podrá encontrarle el público: "Nos veremos en el cine".

