Sonsoles Ónega corta su programa al ver a un espectador dormido: "¡Esto es horroroso!"

Sonsoles Ónega debatía con sus tertulianos de corazón sobre las últimas noticias del día cuando, de repente, decidió cortar la sección para sorpresa de todos. "Estoy muy preocupada", expresó la presentadora, que se levantó de la silla, agarró el micrófono de mano y se acercó a la grada del público para reprochar a varios espectadores que se hubieran quedado dormidos durante la emisión del programa.

"Usted estaba pegando unos cabezazos... y esta señora también, pero antes. Los tengo fichados", dijo entre risas la presentadora, que habló brevemente con ellos. "Vienen en autobús desde Jaén y llegan cansados", reconoció la periodista. "Pero ya dormirán en el autobús de vuelta", les dijo mientras se acercaba a los protagonistas de esos cabezazos que le habían desconcertado.

"Yo recibo las energías. Si veo a alguien durmiendo, me vengo abajo", comentó Ónega. "Yo me he deprimido al ver a la señora durmiendo y necesito estar alegre", añadió la comunicadora. "¡Esto es horroroso. Me hunden en la miseria!", prosiguió mientras regresaba al set de corazón, donde le esperaban los tertulianos. "Ahora estamos hundidos", dijo en ese momento Lorena Vázquez, una de las colaboradoras.

"Han comenzado a las 18.00 con unos ronquidos, una cosa...", bromeó Ónega. "Y ahora ya no he podido más", añadió para justificar el hecho de haber parado el programa para comentarlo con los protagonistas de esas siestas improvisadas. "Hasta aquí hemos llegado".