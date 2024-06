El emocionante encuentro del maestro Fernando Ónega con su hija Sonsoles: "Ahora soy el padre de…"

Este miércoles, 19 de junio, la parrilla televisiva ha vivido un encuentro único. Sonsoles Ónega y su padre, Fernando, se han visto las caras en el magacín de Antena 3 por primera vez, protagonizando un momento emocionante y especial. Con motivo de la celebración del décimo aniversario de la coronación del rey Felipe VI, la presentadora ha contado con el maestro Ónega como experto para analizar el reinado del monarca.

Cabe recordar que Fernando fue director de comunicación durante la legislatura de Adolfo Suárez y, por tanto, acarrea a sus espaldas una amplia trayectoria como profesional. Así, padre e hija, se reencontraban en pleno directo por primera vez desde que Sonsoles encabezara el magacín de la cadena. El prestigioso periodista no había acudido antes porque cree que "no debe estar en el programa de su hija". Sin embargo, Sonsoles le ha lanzado el órdago para que acuda como invitado de nuevo al formato "en los próximos 10 años".

Sobre este encuentro, Ónega padre admitía el entusiasmo que sentía al entrar en el formato de su hija: "¿Qué siento? Naturalmente, emoción, pero lo que más me emociona es saber lo mucho que la queréis, lo mucho que la quiere la gente en la calle. Y me lo dicen mucho, yo ya he dejado de ser Fernando Ónega y he empezado a ser el padre de Sonsoles Ónega, y es un orgullo".

Unas palabras que han emocionado a la comunicadora hasta llegar al borde de las lágrimas: "Me voy a sonrojar y me quedan 45 minutos de programa. No me quiero equivocar, y sabes que tengo 120 minutos al día para equivocarme", ha expresado Sonsoles. No obstante, la periodista no es la única hija que ha seguido los pasos de su padre. Cristina Ónega, la hermana mayor de la presentadora, también es periodista.