Leticia Sabater la lía en 'El Hormiguero' y Pablo Motos se ve obligado a cortarla: "¿Eres consciente de que esto se emite?"

Muchos artistas deberían aprender de la entrega de Leticia Sabater cuando va a un plató. La artista, que tiene una trayectoria a sus espaldas que va mucho más allá de su última etapa, más pintoresca que las anteriores, dio una lección de televisión en El Hormiguero por su actitud a favor de obra, algo que se agradece cuando un programa de esta proyección te invita a sentarte en prime time, aunque fuese compitiendo con un partido de España en la Eurocopa que arrasó en La 1 (48,1% y 6.704.000 espectadores).

"Estoy muy contenta y todo gracias al público. Siempre les ha costado más a las cadenas de televisión confiar en mí que al público, porque ellos siempre han estado ahí, desde hace 40 años, a las duras y las maduras", dijo nada más sentarse para charlar con Pablo Motos en su primera entrevista al programa de Antena 3.

Antes de estas palabras, Leticia Sabater ya había revolucionado el plató con su espectacular entrada, donde lo dio todo. Bailó, saltó, se tiró al suelo y, por si faltaba algo, se lanzó encima del presentador de El Hormiguero, que no daba crédito ante la situación que estaba viviendo. "Eres pequeño, pero sabía que ibas a poder conmigo". Luego, incluso, le dio un pico por si faltaba algo.

Pablo Motos hizo un breve repaso a su trayectoria, pero se centró en la última etapa, cuando Leticia Sabater se reinventó como cantante de unas peculiares canciones que suele lanzar en Navidad y en verano. Dos cada año, pero suficiente para recorrerse España entera en un tour que estas vacaciones le llevará a más de 50 destinos. El presentador también le preguntó por su afición por las operaciones estéticas, tanto de cara, como de abdominales y, la más sonada, la reconstrucción del himen.

"Yo tenía un problema, que no me entraban cuando eran muy grandes", arrancó Leticia Sabater. "Y ya he dejado a varios hombres por tenerla muy grande, porque no puedes, te destroza", prosiguió. "Ahora todos los artefactos viriles me caben". Motos, atónito, no daba crédito. "De todas las respuestas que me ibas a dar, la que menos esperaba era esta", afirmó el presentador. "Tengo la sospecha de que el programa se me ha ido de las manos. ¿Eres consciente de que esto se emite no?", bromeó. "Estoy mirando a Jorge Salvador [productor ejecutivo y socio de Motos] por si me va a echar del plató", contestó ella.

También hubo espacio para hablar de la infancia de Leticia Sabater. La artista explicó que cuando nació era "muy poco agraciada" físicamente y lo pasó realmente mal con el bullying que sufrió. "En el colegio me han insultado mucho, he sufrido mucho hasta los 13 años. Día tras día, fue muy doloroso", comentó la cantante, a quien le cambió la vida cuando decidió tomar otra actitud, tirar de simpatía y ganarse al público con su sentido del humor.

Para terminar, Leticia Sabater volvió a demostrar su conocimiento de la televisión cuando regaló a Pablo Motos unas palabras de despedida que seguro recordará. "Gracias por invitarme a El Hormiguero, porque quien no está en El Hormiguero no está en el medio".