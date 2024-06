El España-Italia de la Eurocopa (56,4%) arrasa en TVE: lo más visto del año, con 8,5 millones de espectadores

El triunfo de España contra Italia en la Eurocopa 2024 arrasa en La 1 con un 56,4% de share. El partido, que se emitió entre las 21.00 y las 23.00, en pleno prime time, reúne 8.552.000 espectadores, de tal manera que se convierte en lo más visto de lo que llevamos de año y también de la temporada.

Asimismo, es el partido de fase previa de Eurocopa más visto desde el España-Croacia del 21 de junio de 2016 y el encuentro de la selección más visto desde los octavos del Mundial contra Marruecos, el 6 de diciembre de 2022. El minuto más visto fue a las 22.53, con 10.222.450 espectadores y un 61,8% de share. El partido fue líder absoluto en todos los targets de edad y en todas las comunidades. Logra cuotas superiores al 70% en menores de 44 años.

La expectación creada en torno al segundo encuentro de la selección en la Eurocopa 2024 también tuvo efecto en el previo y en el postpartido. El tramo que La 1 emitió antes del partido anota un 34,9% de share y 3.919.000 espectadores. Mientras que la media hora siguiente a su finalización registra un 27% de share y 3.507.000 espectadores.

Frente al partido de España, el resto de cadenas no pudieron hacer nada. El Hormiguero se queda con un 6,6%, el previo de Supervivientes anota un 6,1%, First Dates registra un 3,4% y El Intermedio firma un 3,3%. Una vez finalizado el partido, Supervivientes All Stars se hace con el liderazgo de la noche, pero con una audiencia inferior a lo que estábamos acostumbrados con la edición regular. El programa de Telecinco se estrena con un 17,6% y 1.381.000 espectadores.

El buen rendimiento del partido España-Italia, sumado al dato que consigue el Dinamarca-Inglaterra (22,3%) por la tarde, permite a La 1 liderar el jueves con un 23,1%, seguida de Antena 3 (11,3%) y Telecinco (10,1%).

La victoria de España frente a Italia en la Eurocopa ARRASA con un 56.4% de share y una media de 8.552.000 espectadores en @la1_tve



?? LO + VISTO DEL AÑO EN TV



?? Más de 13.4 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/dGfi8MTc6C — Dos30' (@Dos30TV) June 21, 2024