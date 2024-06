TVE ficha a la morosa Patricia Conde pero su programa se estrella en el estreno

Invictus, el nuevo programa que presenta Patricia Conde, se estrenó completamente hundido en el prime time de TVE a pesar de emitirse justo después del Austria-Francia de la Eurocopa, un partido que arrasó en La 1 con un 26,5% de share y 3.306.000 espectadores.

El problema fue que esos 3,3 millones de espectadores se marcharon de La 1 tan rápido como entraron y no sirvieron para aupar el debut de Invictus, un programa que este lunes llegaba a la parrilla de La 1 con Patricia Conde como presentadora y dos exfutbolistas, Joan Capdevila y José Manuel Pinto, como 'capitanes'. El concurso apenas registró un 7,7% de share y solo reunió 663.000 espectadores de media.

Invictus fue la tercera opción, a pesar de haber contado con ese impresionante telonero, y perdió contra la serie turca Hermanos (13,3% en Antena 3) y la película Way Down (9,4% en Telecinco). Cuatro, por su parte, registró un 5,8% para 100% únicos y laSexta anotó un 5,3% con El Taquillazo (Los secretos que ocultamos).

Invictus, producido por Boxfish, tiene un presupuesto de 5.354.125,66 euros para trece entregas, según TVeo. El coste de cada programa es de 411.855,82 euros, de los cuales 411.657,14 son costes externos (productora) y 1.582,88 euros corresponden a costes internos. Se desconoce cuál es la partida destinada a pagar a la presentadora y a los capitanes.

Los problemas de Patricia Conde con Hacienda

La que fuera presentadora de Sé lo que hicisteis (laSexta) o polémica concursante de Masterchef Celebrity (TVE) es una habitual de la lista de morosos de Hacienda desde que apareciera por primera vez en ella en 2017. El viernes 30 de junio del año pasado, se publicó la del ejercicio 2022 y su nombre volvió a aparecer con una deuda de 1.062.341,39 euros. Días después, la presentadora reapareció en la premiere de Vacaciones de verano, su nueva película con Santiago Segura, y aseguró que el tema ya está zanjado. Preguntada por los números publicados en la lista oficial del fisco, dijo: "No me molesta la gente que te interrumpe en tu camino. No me paro a ver quién tira piedras. Tú imagínate cómo sería de lento el camino para llegar donde yo quiero".

Y añadió: "Al final cada uno vibra con su esencia. La mía es la del buen rollo y la de estar con buena gente que me quiere. No he dejado de trabajar en los últimos 23 años. Estoy tan agradecida... Es algo tan sencillo como la gratitud, y yo lo practico desde hace mucho tiempo".

Según explicó, su tema con la Agencia Tributaria ya está zanjado, por lo que habrá esperar a la lista de 2024 para comprobar los nombres que vuelven a aparecer y los que salen de la temida lista de morosos publicada por el fisco.