Fernando Martínez de Irujo, de 66 años, revela que tiene cáncer: "Ahora me queda la radioterapia"

El hermano del duque de Alba, Fernando Martínez de Irujo, ha revelado que tiene cáncer. El marqués de San Vicente del Barco, de 66 años, ha hablado de su enfermedad de forma discreta, sin poner nombre al diagnóstico y deslizando tan solo algunos datos como el momento en el que menciona "la radioterapia" y cuando hace balance de este tiempo: "Ha sido una mala época". Ha sido en una entrevista a El Confidencial.

Hace solo unos días, Fernando asistió a la presentación de la nueva colección de la diseñadora Inés Domecq en el Palacio de Liria en Madrid. Los jardines del palacio se transformaron en una pasarela para la firma IQ de la sevillana, casada con Javier Martínez de Irujo, nieto de la duquesa Cayetana de Alba. Asistieron a ese evento el duque de Alba, Eugenia, el alcalde José Luis Martínez-Almeida y su esposa, Teresa Urquijo, Ana Botella, Jaime de Marichalar y su hija Victoria Federica. Hasta Isabel Preysler asistió.

Fernando Martínez de Irujo

"Todo va bien"

Fue una de las reapariciones más recientes de Fernando, quien en una entrevista al mencionado digital, comentaba que había pasado el verano entre Marbella y Sotogrande; sobre su salud, mencionó que se había hecho una analítica y que "el resultado había sido muy bueno": "Ahora me queda la radioterapia". El hermano del duque de Alba aseguró que había sido "una mala época", pero "afortunadamente y gracias a Dios todo va bien".

De este reencuentro de los Alba, el pasado 5 de septiembre a una nueva cita familiar. Será el 4 de octubre, en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. El enlace se celebrará en la iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla, y la fiesta posterior tendrá lugar en "Las Arroyuelas", como avanzamos en primicia. También, en primicia, publicamos que será la hija del novio, Amina, fruto de su relación con Genoveva Casanova, quien ejercerá de madrina en su enlace con Bárbara.