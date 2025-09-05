Inés Domecq presentó la nueva colección de su firma en el palacio de Liria: de Isabel Preysler a Almeida y su mujer

El Palacio de Liria abrió sus puertas la tarde de este jueves para acoger un gran acontecimiento social y de moda: la primera fiesta de la temporada madrileña. Los jardines del palacio, situado en la calle Princesa, se transformaron en la pasarela donde Inés Domecq presentó la nueva colección de su firma IQ. La diseñadora sevillana, casada con Javier Martínez de Irujo, nieto de la duquesa Cayetana, no pudo escoger un escenario más apropiado que el jardín francés de la mansión de la abuela de su marido para dar a conocer sus propuestas, siempre icónicas, originales y elegantes.

El "todo Madrid" estaba invitado a este regreso de la vida social. Entre los asistentes se encontraban el alcalde José Luis Martínez-Almeida y su esposa Teresa Urquijo, Ana Botella, Jaime de Marichalar con su hija Victoria Federica, Carmen Lomana, la actriz Marta Hazas, Nuria González y su amiga Isabel Preysler, quien el mismo jueves anunció la próxima publicación de sus memorias, basadas en los relatos autobiográficos aparecidos en la revista (dicen que con la ayuda de Pilar Vidal).

Victoria Federica con su amiga Rocío Laffón

Por la puerta principal del palacio no hubo periodistas, ya que la exclusiva será publicada por Hola. Pero sabemos que entraron Cari Lapique junto a su hija Carla y su hermana Miriam, quienes este verano evitaron Marbella tras el fallecimiento, hace justo un año, de Carlos Goyanes y su hija Caritina. Tampoco faltaron Inés Sastre, Isabelle Junot, Carolina Herrera, Teresa de la Cierva, Lourdes Barroso, Casilda Cardona, los Entrecanales y, por supuesto, numerosos miembros de la familia Alba.

Entre ellos, el actual duque, que saludó a los invitados, así como Eugenia Martínez de Irujo y su hija Tana Rivera. La ausencia más notable fue la de Cayetano Martínez de Irujo y su prometida, Bárbara Mirjan, volcados en Sevilla con los preparativos de su boda en octubre. En un evento de moda de tanto nivel se echó en falta a Naty Abascal y a sus hijos, Luis y Rafael. Considerada una de las mujeres más elegantes del mundo y gran referente de la moda en Hola, Naty podría haberse ausentado tras la finalización de su colaboración en la revista. Quien sí recogió su testigo fue Inés Domecq, que con su trabajo ha ocupado el espacio que durante años perteneció a la ex duquesa de Feria.