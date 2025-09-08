Susanna Griso opina sobre las memorias de Mar Flores: "Fuimos muy críticos y machistas con ella"

Mar Flores inicia la promoción de sus memorias. Susanna Griso ha opinado sobre ello en Espejo Público, unas horas antes de que la propia madre de Carlo Costanzia acuda a promocionar su libro a El Hormiguero, como ya avanzamos en primicia desde Informalia. El episodio de las recordadas fotos de Interviú con Alessandro Lequio en la cama, comentado también por el propio conde italiano en Telecinco, no ha pasado por alto.

"La sociedad fue sumamente crítica con ella, y machista", ha dicho Griso sobre Mar Flores, pidiendo disculpas por la parte que le toca como periodista. También ha recordado la entrevista que le hizo el pasado año a Carlo, en la que este contó que de pequeño sufrió acoso escolar por las informaciones que circulaban sobre su madre, a la que los compañeros de la escuela insultaban y juzgaban en alto.

Desde el programa de Antena 3 también han celebrado que, tras años llevando "un perfil bajo", Mar Flores haya tomado la decisión de publicar su autobiografía. "Está muy tranquila, tiene muchas ganas de que salga", han dicho. Además, se siente muy apoyada por los suyos, entre ellos, su hijo Carlo. "Se han reconciliado, eso es lo bueno. La relación era muy fría", ha apuntado Gema López.