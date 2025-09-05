Harry Styles y Zoë Kravitz, pillados de la mano en Nueva York: las fotos que confirman su romance

El cantante británico Harry Styles (31) sigue arrasando en lo musical, pero también parece que le sonríe la vida en el terreno sentimental. El exvocalista de One Direction y la actriz californiana Zoë Kravitz (36) fueron fotografiados de la mano mientras paseaban por las calles de Nueva York, confirmando así los rumores sobre su nuevo romance.

No es la primera vez que se les ha visto paseando en actitud acaramelada. Hace apenas unas semanas, Harry y Zoë también fueron fotografiados por seguidores mientras disfrutaban de su verano del amor en Roma. Sin embargo, la actriz de Catwoman también ha sido vinculada recientemente con Austin Butler, su compañero de rodaje en la película Bala Perdida.

En esta ocasión, el británico y la californiana han vuelto a avivar los rumores sobre su romance, en las fotos se les ve cogidos de la mano mientras pasean y disfrutan de un café. Una escena de lo más romántica que tiene como escenario la ciudad de los rascacielos.

More of Harry and Zoë Kravitz out and about in New York City - 4 September pic.twitter.com/PNHQks4GBB — HS Candids (@hsdcandids) September 5, 2025

Kravitz, siempre discreta, apostó por un look en tonos oscuros: camiseta negra recortada, vaqueros skinny, bailarinas negras y gafas de sol. Por su parte, Styles pareció seguirle el juego: camiseta de manga larga negra, jersey azul marino sobre los hombros, vaqueros de talle recto y mocasines color chocolate.