Demi Moore defiende a la esposa de Bruce Willis tras las críticas por ingresar al actor en un centro: "Nadie podría haber previsto esto"

La enfermedad de Bruce Willis (70) avanza imparable, lo que llevó a su mujer, Emma Heming, a ingresarlo hace unas semanas en un centro especializado donde el actor recibe ahora atención y cuidados permanentes las 24 horas del día. La decisión fue muy dura para ella, que en todo momento, asegura, piensa en el bienestar de su marido después de que en 2022 fuera diagnosticado de demencia frontotemporal. Sin embargo, la hospitalización de la estrella de Hollywood no ha sentado bien a muchos de los fans que siguen su evolución, pues creen que sería mejor que este viviera con su familia. Demi Moore, exmujer del actor y madre de sus tres primeros hijos, ha salido en defensa de Heming.

La esposa del actor ha sido la última invitada del podcast de Oprah Winfrey, en vísperas de la publicación de su libro El viaje inesperado: cómo encontrar fuerza, esperanza y uno mismo en el camino del cuidado. El programa dio pie a una charla plagada de sinceridad en la que Heming contó cómo vive estos últimos años. Fue entonces cuando la presentadora, para su sorpresa, emitió un vídeo la actriz de la Sustancia, que, tras dos décadas casada con el actor de La jungla de cristal, guarda una excelente relación con la esposa actual de este.

Moore expresaba en la grabación su admiración por la invitada al podcast, aplaudiendo la entereza y sensibilidad con que surca las dificultades. "No hay una guía para afrontar esto, y obviamente, ser la exmujer, aunque nuestra familia está muy conectada, es una posición interesante", avanzó, asegurando que "Emma tuvo que hacer un gran esfuerzo para resolver todo": "Y lo más hermoso, y ella habla de ello en su libro, fue reconocer la importancia de que los cuidadores se cuiden a sí mismos. Si no dedican ese tiempo a asegurarse de estar bien, entonces no pueden ayudar a nadie más".

"Siento muchísima compasión por Emma, siendo una mujer joven. Nadie podría haber previsto dónde terminaría esto y realmente creo que ha hecho un trabajo magistral", dijo la estrella de Ghost, quien en su momento diera la bienvenida a sus hijas Tallulah, Rummer y Scout, fruto de su pasada relación con el actor. "Se ha dedicado por completo a forjar el camino correcto. Ha tenido la misma dosis de miedo, fuerza y valentía al navegar por esto. Creo que este libro será de gran ayuda para muchas personas que están pasando por lo mismo", concluyó sobre la madre de dos hijas menores, Mabel y Evelyn, de 13 y 10 años. "Sabía que Bruce habría querido esto para nuestras hijas. Habría querido que vivieran en un entorno que satisficiera sus necesidades, no las suyas".