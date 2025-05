La mujer de Bruce Willis relata los agónicos instantes en el hospital tras recibir el diagnóstico del actor: "Fue una despedida vacía"

Han pasado tres años desde que Bruce Willis (70) se viera obligado a retirarse de la actuación. Al principio, el actor fue diagnosticado con una afasia progresiva primaria, pero, más tarde, en 2023, trascendió que en realidad sufría demencia frontotemporal, una enfermedad que altera el lóbulo frontal del cerebro y provoca cambios en el comportamiento y la personalidad. Su familia todavía se repone de esta situación, en su lucha diaria por asumir que el intérprete nunca volverá a ser el mismo. De ello ha hablado su esposa, Emma Hemming.

La mujer del protagonista de La jungla de cristal participó esta semana en el Foro del Movimiento de Mujeres con Alzheimer, en Las Vegas, y allí se sinceró sobre cómo recibió la noticia sobre la salud de su marido. "Salimos de la consulta médica con un folleto y una despedida vacía. Sin plan, sin orientación, sin esperanza, solo en shock", avanzó.

"El futuro que imaginábamos simplemente se desvaneció, y me quedé tratando de mantener unida a mi familia, pensando en criar a nuestras dos hijas pequeñas y cuidar al hombre que amo mientras lidiaba con una enfermedad que apenas comprendía", apuntó la madre de Mabel, de 13 años; y Evelyn, de 11, sus dos hijas con Willis. En su intervención declaró sentirse "perdida, aislada y asustada".

La fundadora de Make Time Wellness añadió: "Lo que necesitaba en ese momento, en esa cita médica, no era solo información. Necesitaba que alguien me mirara a los ojos y me dijera: 'Esto parece imposible ahora mismo, pero encontrarás tu equilibrio. Sobrevivirás a esto y crecerás gracias a ello".

La empresaria anunció el pasado mes de abril la publicación de The Unexpected Journey (Un viaje inesperado), un libro donde habla de la enfermedad de la estrella de Hollywood y de los aprendizajes que la autora ha recibido en este tiempo.

Más allá de hablar de su situación personal, el libro sirve para echar una mano a quienes, como su familia, atraviesan los efectos de esta enfermedad en su círculo cercano. "He tenido acceso a expertos de talla mundial por quién es Bruce, y sé que es un privilegio, así que no quería guardarme esa información para mí", contó en el Foro.