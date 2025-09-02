Carmen Lomana aterriza tras su verano en Marbella y anuncia que tiene nuevo novio: "Es inspector de Hacienda"

Carmen Lomana ya está de vuelta a la pequeña pantalla. Tras un verano en Marbella, donde ha disfrutado de largas jornadas de sol y exclusivas fiestas, la socialité ha reaparecido este martes en Y ahora Sonsoles, el programa donde habitualmente colabora como tertuliana.

En su regreso, la viuda del diseñador industrial chileno Guillermo Capdevila ha desvelado que tiene un nuevo novio. "Ya le conocía de antes, es amigo de Teresa Bueyes", ha revelado.

Asimismo, Lomana ha detallado que el hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor se llama Antonio y "es inspector de Hacienda". "Yo estoy igual de bien cuando no tengo novio", ha asegurado.

Hacía tiempo que no se conocía públicamente una nueva relación de Carmen Lomana. Desde la muerte de su marido en 1999 por un fatídico accidente de tráfico, la empresaria ha optado por mantener su vida sentimental en un discreto segundo plano, sin confirmar oficialmente ningún romance.

No obstante, en julio de 2023 sorprendió a la prensa asegurando que acudió a un evento junto a la hija de su novio. "Leire, Leire, ven aquí, no te pierdas... Cómo es de mona, ¿no? Es la hija de mi novio. Se parece a él", señaló.