Cristina Pedroche, tras su apagón total de las redes por su hijo: "He recibido odio aún cuando no subía nada"

Fue el pasado 17 de julio cuando Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz (45) dieron la bienvenida a Isai, su segundo hijo tras el nacimiento de la pequeña Laia el 14 de julio de 2023. Dos años justos son los que marcan la diferencia de edad entre los hijos de la presentadora de las Campanadas de Antena 3 y el chef cuatro estrellas Michelin, aunque han sido dos procesos muy diferentes para la de Vallecas, pues cada parto y cada niño es un mundo. Tras semanas completamente desaparecida de sus redes, ahora Pedroche ha explicado el motivo de su ausencia a través de una reflexión que ha compartido en su cuenta de Instagram. "Claro que iba a volver. Hay Pedroche para rato", ha adelantado este martes, 2 de septiembre.

"Os cuento un poco. He cogido unos días, que se han convertido en semanas, para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos, porque sé que muchos o pocos, siempre hay", ha añadido. Y a continuación, ha recordado su primer parto: "Hace dos años cuando nació mi primera hija no me di este tiempo, os conté muchas cosas, os mostré mis sentimientos, me abrí en canal cuando más vulnerable estaba… Y ya sabéis que no me fue muy bien". Tanto es así que en 2024 lanzó su libro, Gracias al miedo: Una historia de valentía, descubrimiento y amor incondicional, en el que profundiza en la cara B de la maternidad y en todas las dificultades a las que se enfrentó como madre primeriza.

En este sentido, recuerda: "Aunque muchísimos me apoyasteis y me mandasteis cariño creo que todo el odio que recibí también contribuyó a hundirme un poco más en el hoyo en el que el posparto me estaba metiendo. Más miedos, más inseguridades. Los que hayáis leído mi libro ya sabéis". Por tanto, ahora mira las cosas de otra forma: "Me ha venido muy bien el haber estado este tiempo solo viviendo mi vida, sin ver nada más, sin compararme con nadie, dándome mis tiempos…".

Y, aunque no todo ha sido un camino de rosas, valora: "Algún momento de bajón he tenido pero nada que ver con la otra vez… Cruzo dedos". En este tiempo, también se ha planteado volver a las redes en algún momento de flaqueza: "La semana pasada me planteé volver pero no sabía cómo hacerlo, sentía que no tenía ninguna foto 'buena' para subir. Intenté hacerme una en la piscina. La subiré más adelante. Prometido. Así que al final he decidido subiros mi verdad, mi felicidad y mi momento". Junto a estas palabras, ha dejado una imagen en la que aparece sentada en el suelo de casa, rodeada de juguetes y desorden.

Entonces, ha hecho balance: "En este tiempo solo he estado en casa, con moño y dando teta. Me paso todo el día con uno, con la otra o con los dos a la vez en la teta. Todos los pijamas manchados de leche, y la casa llena de pañuelos. El tándem está siendo precioso, pero duro e intenso también. Otro día os contaré más si os apetece". Estaremos deseosos de escucharla.

Y ha sentenciado: "Gracias a todos los que me habéis estado escribiendo preocupándoos por mí. A los que me habéis estado criticando y mandando odio aún cuando no subía nada, quizás deberíais apuntaros a algún curso o algo ahora que estamos en septiembre, que parece que os sobra el tiempo. No, en serio, gracias a todos, a los que me deseáis el bien y el mal, os mando un abrazo muy fuerte y mucho amor".

El segundo embarazo de Pedroche volvió también a estar marcado por las Campanadas que le pillaron de por medio. Cuando acabó 2022, ya le pasó que, tan solo unos días antes de despedir el año en la Puerta del Sol, una revista filtró la noticia de su embarazo, por lo que aumentó la expectación que, ya de por sí, hay cada año por verla asomada al balcón (principalmente por el vestido). El 2024 lo despidió también embarazada, aunque en esta ocasión fueron los propios padres los que se adelantaron a anunciar el embarazo días antes de entrar en 2025. Fue en un Día de los Santos Inocentes, por lo que el vídeo que compartieron generó confusión. Ya en 2022, también fue un 28 de diciembre cuando Lecturas destapó el primer embarazo.

"Dos años después la historia se repetía, todo coincidía pero esta vez fui mucho más precavida en mis visitas a los controles médicos y se lo conté aún a menos personas que la vez anterior. Llegó el 28 de diciembre del 2024 y sentí que era una buena oportunidad para publicarlo e intentar así olvidar el daño que me habían hecho dos años atrás", reconoció la vallecana.