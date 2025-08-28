Las últimas noticias que llegan desde el hospital de Son Espases han sido muy positivas. Jaume Anglada ha pasado a planta tras permanecer tres semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde ingresó en estado crítico después de que un coche le arrollara mientras circulaba con su moto en Palma. La evolución es lenta pero optimista y su familia y amigos ya pueden respirar tranquilos. Sin embargo, este jueves han recibido una noticia que ha empañado un poco su felicidad: el conductor que provocó el accidente ha sido puesto en libertad.

Se trata de un hombre de 26 años que conducía bajo los efectos del alcohol y huyó del lugar, dejando a Anglada tirado en la calzada. La policía lo localizó poco después del siniestro e ingresó en prisión preventiva, acusado de un delito de omisión de socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Su letrado, Pablo Juanico, aseguró que estaba arrepentido: "Sabe que ha cometido un error. Lo más importante para él es que Anglada se recupere". Y desvelaba que habían recurrido la prisión provisional para su puesta en libertad: "Aunque él quiera asumir toda la responsabilidad, nosotros entendemos que deberá ser una vez que haya sentencia, y no ahora".

Finalmente, el magistrado ha aceptado el recurso y ha ordenado la puesta en libertad del hombre este jueves con una fianza de 5000 euros, además de la retirada del pasaporte y del carné de conducir. La noticia ha sorprendido y entristecido a la familia de Anglada, que confiaba en que continuara en prisión hasta la fecha de juicio, tal y como ha asegurado su amigo Julián Aguirre en YAS Verano.

La visita del rey Felipe VI

La mejoría en el estado de Jaume Anglada ha abierto la veda a las visitas, pocas y controladas. Los primeros en ir al hospital fueron Carolina Cerezuela y Carles Moyá, íntimos amigos el cantante y su mujer, Pilar Aguiló. El pasado sábado, tal y como desveló Informalia, lo hizo Felipe VI. El rey viajó a Mallorca sin Letizia y se acercó al hospital de manera privada y muy discreta.

Tras pasar por quirófano para corregir las fracturas de cadera y pelvis, Anglada tiene pendiente una nueva intervención en la mandíbula y la muñeca en los próximos días.