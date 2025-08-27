El cineasta manchego ha sido el último en unirse a la campaña 'Artistas con Palestina' que ha llenado las redes sociales para exigir el fin del conflicto armado en la franja de Gaza. Tras los alegatos de Marta Nieto, Carlos Bardem, Tristán Ulloa, Sara Sálamo, Ana Wagener o Luis Zahera, le ha llegado el turno a Pedro Almodóvar: "Pido al Gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo contra el pueblo gazatí a ojos del mundo entero".

Su mensaje continúa: "También le pido a nuestro presidente que trate de convencer a todos los aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa". Y añade: "Si tú también tienes una pregunta o petición que hacer, únete, usa el hastag 'Acciones Ya' y etiqueta a 'Artistas con Palestina'. Muchas gracias". El cineasta ha utilizado la página oficial de su productora, El Deseo, para lanzar esta petición.

La campaña comenzó el pasado viernes e invita a todos los ciudadanos a plantear sus preguntas al Gobierno en relación con este conflicto. El objetivo final es llevar esas preguntas al Congreso de los Diputados en una segunda fase. En las últimas horas se han sumado Omar Ayuso, Joaquín Reyes, Nerea Barros o Ana Fernández, pidiendo medidas contundentes ante las violaciones, torturas, asesinatos y hambruna infantil perpetradas en Gaza.

"Son unos nazis"

Hace unos días fue Javier Bardem quien compartía un alegato contra el conflicto armado en Palestina. Lo hacía a través de sus redes sociales después de que su discurso contra Israel fuera censurado en la televisión americana cuando promocionaba su última película con Brad Pitt, F1. "Son unos nazis y utilizan la misma lógica de terror y deshumanización que en 2018".

El artista compartía unas imágenes y las comparaba con la maldad del personaje de La lista de Schindler Amon Goth, un oficial de las SS "sádico, que dispara a prisioneros desde su balcón por puro entretenimiento" que "representa la banalidad del mal y la crueldad ejercida con total impunidad". El hombre representa, explicaba el actor, "la violencia sádica, deshumanizadora e impune de un aparato militar opresor"; "la misma lógica de terror y deshumanización" que "hoy aplican contra el pueblo palestino".