Carlos Alcaraz explica el motivo de su inesperado rapado de pelo: "Y de ahí este nuevo corte"

El campeón murciano avanza en el US Open de Estados Unidos tras ganar en la primera ronda al estadounidense Reilly Opelka por 6-4, 7-5 y 6-4. En la segunda ronda se batirá al italiano Mattia Bellucci, número 65 mundial. El ojo lo tiene puesto en Jannik Sinner, el número 1 del mundo solo por delante de él. Las miradas, en este Grand Slam, vuelven a estar en ellos, en esa gran rivalidad deportiva que recuerda a la de otros grandes como Nadal y Federer o Nadal y Djokovic. Pero el ojo también está puesto en otros detalles, como el corte de pelo que el propio Carlos Alcaraz lució hace solo unas horas durante su disputa con el norteamericano Opelka (el 97 en el ranking de la ATP).

Un corte de pelo que ha sido muy comentado en redes sociales, donde el tenista también expresó su felicidad "de estar de vuelta en NYC". En el muro de los comentarios todo son una oleada de memes acerca de su nuevo look. "Pero cuídate ese cráneo. Gorra cuando te toque jugar con sol. Una quemadura ahí te puede molestar mucho", le recordó un usuario. Tan llamativo fue su nuevo aspecto que a Carlitos no le quedó otro remedio que comentar el motivo tras el partido.

Feliz de estar de vuelta en NYC! ????? pic.twitter.com/mPcc6odYLd — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 26, 2025

Fue una metedura de pata de su hermano la que le llevó al rapado: "Mi pelo estaba ya muy largo y tenía muchas ganas de cortármelo antes de empezar el torneo. De repente, estaba solo con mi hermano, pero entendió mal la máquina", confesó nada más acabar el partido. Así las cosas, al tenista de 22 años no le quedaba otra opción: "La única manera que había de arreglarlo era afeitarlo por completo, así que es justo lo que hice, de ahí este corte nuevo. La verdad es que no me gusta el pelo".

Eso sí, el ganador de dos Roland Garros, dos Wimbledon y un US Open se lo tomó todo a broma: "Me estoy riendo mucho con la reacción de la gente, esa es la verdad. Cuando me vi en la pantalla entrando al estadio, era muy extraño verme tan blanco y sin pelo". Y sentenció entre risas: "Espero que me ayudara para ser un poco más rápido".

El US Open es un torneo que Alcaraz tiene entre ceja y ceja. Fue el primer Grand Slam que ganó en su carrera, en 2022. En 2023 se estrelló en semis contra el ruso Daniil Medvedev. El año pasado no superó la segunda ronda al caer derrotado frente al neerlandés Botic Van de Zandschulp.