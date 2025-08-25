Es dueña de una rentable firma cosmética y comparte un patrimonio de más de cinco millones de euros con su marido, Álvaro Morata, pero Alice Campello no se resiste a sacar unos eurillos extra. ¿Cómo? Vendiendo la ropa que ya no se pone en una conocida plataforma de segunda mano. Vestidos, camisetas, gorros, faldas y hasta dos petos de su nena, Bella, todo entre los 200 y los 600 euros. Lleva vendidas ya 250 prendas y a pesar de que su puntuación general como 'vendedora' es buena, también cuenta con un buen número de clientes insatisfechos: "Me envió un bolso con el forro interior roto", dice uno.

Sería un despiste, aunque no fue el único: "El paquete no me llegó, envié un mail y nunca me contestó. Muy descontenta", dice otra usuaria enfadada. Entre las buenas opiniones destacan "es una vendedora amable y atenta" o "he recibido unas botas rojas y son fantásticas".

La iniciativa de Alice Campello ha llamado poderosamente la atención, pues las usuarias de esta plataforma suelen utilizarla para sacar un extra que, a juzgar por el patrimonio que maneja la instagramer italiana, no le hace falta. En redes sociales se comentan los motivos que han llevado a la mujer de Morata a vender gran parte de su vestidor y muchos apuntan a que podría tratarse de una colaboración entre la empresa y la modelo. Otros, sin embargo, creen que Campello solo quiere 'limpiar' su armario antes de mudarse de nuevo a Italia ahora que su marido ha roto su contrato con el Galatasaray de Turquía.

Ella, desde luego, no está preocupada por lo que digan en redes sociales. Ni tampoco por vender su ropa. Estos días, la familia ha disfrutado de una escapada al Lago Como, una de las zonas más exclusivas de Italia, donde tienen casa estrellas como George Clooney, Madonna o Sting.

