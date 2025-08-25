Irene Montero destapa las fotos de sus vacaciones con Ione Belarra en Menorca: "Gracias amiga"

Agosto llega a su fin y con esto, el final de las vacaciones de numerosos políticos. Irene Montero, este penúltimo fin de semana del mes, ha compartido varias imágenes de sus vacaciones. Unas vacaciones que la eurodiputada de Podemos y ex ministra de Igualdad ha disfrutado con amigas, entre las que se encontraba Ione Belarra, su gran amiga en el partido morado. "Qué bien", ha escrito la mujer de Pablo Iglesias en un carrusel de fotos.

Un carrusel encabezado por una imagen en la que las dos posan en un baño en el que se lee pintado en la pared: "Menorca antifa y antirracista". En estos días de asueto no estuvieron solas, sino acompañadas también por la jurista y politóloga Alejandra Martínez Velasco y la regidora del Ayuntamiento de Palma Lucía Muñoz Dalda. Disfrutaron de días de playa, lecturas en la arena y también de otros planes como algunos conciertos en la isla.

Irene Montero también subió varios posados en bikini. En stories, además, le dedicó unas palabras a Belarra, la secretaria general de la formación tras su paso por la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno: "Te quiero mucho. Decididas a estar bien y ser felices. Preparadas para coger la ola completa. Con todo lo que venga". Belarra, por su parte, también compartió una serie de imágenes: "Una siempre vuelve a los viejos lugares donde amó la vida. Graciès Menorca, gracias amigas".

Las vacacines de Montero y Belarra han llegado también tras conocer que Pablo Iglesias, ya en otra ubicación, ha reabierto la Taberna Garibaldi. Tras inaugurarla en marzo de 2024 en la calle Ave María de Lavapiés, luego el fundador de Podemos, que se ha quedado sin plaza de profesor asociado en la Complutense, abrió un crowfunding para llevársela a un espacio más grande. Tras recaudar más de 140.000 euros la trasladó junto a sus socios a la calle Miguel Servet, a tan solo unos diez minutos a pie de su ubicación anterior. "Hay terraza y muy pronto futbolín", anunció el pasado 13 de agosto el que fuera vicepresidente segundo del Gobierno.

Este viernes la @Garibaldi_28012 vuelve a abrir sus puertas en Lavapiés. Gracias a tod@s l@s que lo habéis hecho posible ??



PDT: Hay terraza y muy pronto futbolín ? pic.twitter.com/5A08XikZE1 — Pablo Iglesias ?{R} (@PabloIglesias) August 13, 2025