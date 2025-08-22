Dua Lipa cumple 30 años y ya es más española que tú: citas con Almodóvar, churros, flamenco y juerga en Ibiza

Dua Lipa cumple 30 años en pleno fin de semana, y aunque se trata de una casualidad, podría no serlo. La albanesa copa los titulares no solo por ser una de las cantantes más populares del panorama actual, sino también por su capacidad para reservar huecos en la agenda dedicados exclusivamente al hedonismo, sin más. Solo hay que visitar sus redes sociales para entender que su rutina consiste en viajar de forma constante, ya sea para descansar o para cumplir con unas obligaciones que, más que eso, son una especie de fiesta que no acaba. El rostro de Future Nostalgia es el rostro, también, de las vacaciones eternas. Y si pueden ser en España, mejor, porque Dua Lipa es una enamorada de nuestro país. Lo ha demostrado. Solo le falta la nacionalidad.

La prometida de Callum Turner visitó hace unos días su isla favorita, Ibiza -dicho por ella misma-, para celebrar su cumpleaños por adelantado. En realidad, la cantante recibe la treintena este viernes, pero era importante organizar una fiesta de escándalo antes de tiempo. Lo hizo enfundada en un vestido exclusivo de Jacquemus y rodeada de familiares y amigos en un lujoso restaurante de la isla pitiusa, tras varios chapuzones, noches de juerga y sesiones de yoga en el mar. La joven publicó su paso por el paraíso balear en Instagram, lo que desató, una vez más, la alegría de su público español y, seguramente, algunas envidias. Dua Lipa se siente más española que muchos españoles. Es lo que tiene viajar a un país rico en tantas cosas... siendo rica.

so far - so good - sun, sea, the bestest of bestfriends, dancing til 6am, long long dinners, flamenco, BIG HUGS and a METEOR SHOWER!!!!!!! ?? feeling v lucky n loved ?? ?? pic.twitter.com/jtO29uiDlq — DUA LIPA (@DUALIPA) August 15, 2025

Pero antes de que la intérprete de temas como New Rules o Physical se pasara por Ibiza este verano, ya lo hizo unas cuantas veces más. Entre sus viajes más sonados está el del pasado año, también coincidiendo con su cumpleaños. La cantante celebró sus 29 años a ritmo del flamenco de Camarón o Niña Pastori y comiendo paella. Lluvia de tópicos, pero bienvenidos sean. "Peregrinación anual a la isla para celebrar mi próxima vuelta al sol", escribió la artista en sus redes con una recopilación de vídeos e imágenes que ilustraban cuánto había disfrutado.

Unos meses atrás también había estado en Barcelona. Era una de las primeras ciudades que visitaba con su novio, con quien había empezado a salir en enero. Durante sus paseos por la Ciudad Condal, ambos saludaron a los vecinos con simpatía, charlando con ellos y haciéndose fotos. Durante el viaje, la artista también se reunió con Pedro Almodóvar y las actrices Tilda Swinton y Julianne Moore, compañeras en la película La habitación de al lado. El grupo de artistas compartió una agradable comida en el restaurante Bibo, uno de los emblemas gastronómicos de la capital ubicado en la Castellana y perteneciente al grupo de Dani García. No faltaron las meriendas con churros y las caminatas por la milla de Oro. También fueron a la discoteca donde un tiempo atrás coincidió con Aron Piper, actor con el que se la relacionó.

Una excusa para viajar a nuestro país han sido sus giras de conciertos, en los que siempre se ha animado a decir algunas frases en español. "Estoy muy emocionada", declaraba el pasado año en el Mad Cool. En mayo de este año, tras hacer un llenazo absoluto en el Movistar Arena de Madrid, cantó Mi héroe, de Enrique Iglesias. Después, sorprendió rescatando Me gustas tú, de Manu Chao. "Cuando era más joven y vivía en Pristina, Kosovo, no teníamos muchos artistas internacionales que visitaran la ciudad. Pero un día vino un artista español, y desde entonces esta canción es una de mis favoritas", explicó. Quién sabe si esta sería la semilla de su amor por nuestra tierra. Sea como sea, siempre será bienvenida.

Dua lipa segunda noche en Madrid, cover en español de "Me Gustas Tú" por @manuchao pic.twitter.com/lHXn07hYlN — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) May 12, 2025