Paz Vega (49 años) presume de cuerpazo tonificado en el Caribe junto a su marido y su hermana: así olvida su deuda con Hacienda

Si bien hace unos días Maribel Verdú lucía tipazo en la playa a sus 54 años, esta vez lo ha hecho Paz Vega. La actriz, que está a punto de cumplir los 50, se ha dejado ver espectacular en las playas de República Dominicana, donde ha disfrutado de unos días de ensueño con su marido, Orson Salazar. Unas vacaciones a las que tampoco ha faltado la hermana de la intérprete, Sara. Junto a ella ha posado a orillas de Las Terrenas.

La directora de Rita, película por la que estuvo nominada en la 39.ª edición de los Premios Goya en la categoría de mejor dirección novel, ha rescatado de su galería de fotos unas instantáneas donde las hermanas pasean sus cuerpos tonificados al sol del Caribe. En las imágenes se aprecia, a sus espaldas, el impresionante paisaje de aguas azul turquesa y cristalinas y la exuberante vegetación tropical. "Las Terrenas siempre es un buen plan", ha expresado la cineasta en su último post.

La protagonista de Lucía y el sexo lleva un bonito bikini negro de corte bandeau, mientras que Sara luce un modelo en la misma línea, pero en tono verde oscuro, adornado con detalles variados y lazadas en las caderas. Una muestra más de la elegancia que las caracteriza, así como de la bonita relación que ambas comparten.

Además, la estancia en República Dominicana va más allá de unos simples días de desconexión. Paz prepara un nuevo proyecto: "¿Quién dijo que segundas partes nunca fueron buenas? Aquí estoy, arrancando mi segundo proyecto en la dirección después de pasar casi dos años escribiendo el guion. Por eso estoy feliz y súper emocionada de empezar a preparar el rodaje en este país que amo con locura".

Entre los lugares que están recorriendo en el citado país destacan Playa Bonita y Playa Escondida. Por el momento, parece que, pese a sus problemas con Hacienda -todavía debe al fisco 2,3 millones tras haber elevado su deuda en 538.000 euros respecto a la lista anterior-, sus expectativas en el ámbito profesional van sobre ruedas. La amplia sonrisa que ha dedicado a sus seguidores la delata.