Paz Vega utiliza a la infanta Elena para blanquear su morosidad tributaria con Hacienda (somos todos)

Cabe preguntarse si este tipo de exposiciones mediáticas no acaban distorsionando el mensaje que se espera de figuras públicas en apuros fiscales. Porque mientras Paz Vega celebra la "alma española" en un evento de élite, la deuda con el fisco, o sea, con todos los españoles, sigue sin saldarse.

La actriz sevillana Paz Vega vuelve a estar en el foco mediático, pero no por su carrera artística, sino por volver a figurar un año más en la lista de grandes morosos publicada por la Agencia Tributaria. Con una deuda que asciende a 2,3 millones de euros, y que ha aumentado en 538.000 euros respecto al listado anterior, Vega parece vivir como los grandes multimillonarios pero se mantiene como una de las celebridades más señaladas por su incumplimiento fiscal. Sin embargo, lejos de mostrar discreción, la intérprete ha optado por una estrategia mediática que muchos consideran una maniobra de blanqueo de imagen: su reciente aparición junto a la infanta Elena en el certamen ecuestre CHIO Aachen, en Alemania.

El prestigioso evento, que reúne a la élite internacional de la hípica, sirvió de escenario para un encuentro cuidadosamente fotografiado entre la primogénita de Juan Carlos I y la actriz de Lucía y el sexo. Ambas posaron sonrientes durante la exclusiva recepción Media Night, una velada que pretende proyectar la excelencia española en el extranjero. Paz Vega, vestida con un diseño verde esmeralda de la firma española The IQ Collection, compartió en redes sociales un carrusel de imágenes del evento, incluyendo una junto a la infanta Elena y su esposo, Orson Salazar. En el mismo evento también estuvo presente su hija, Ava Salazar, luciendo moda española, en un gesto que parecía reforzar el mensaje de orgullo patrio y cercanía institucional.

"Qué emocionante ver a España brillar así de bonito, en pleno corazón de Alemania", escribió Vega, acompañando sus palabras de alabanzas a la cultura y tradición española. Pero este aparente despliegue de diplomacia cultural contrasta de forma llamativa con su situación fiscal, que dista mucho del ejemplo ciudadano que se espera de una figura pública.

Mientras la actriz sonríe ante los flashes y abraza la bandera nacional en un evento de élite, su patriotismo no es tal una vez confirmada su deuda con el erario público, que además continúa aumentando. Una deuda que, no lo olvidemos, afecta a todos: Hacienda somos todos. En el mismo listado figuran también otros nombres conocidos, como Isabel Pantoja, que debe 1 millón de euros, Bertín Osborne con 865.000 euros, o el exfutbolista Arda Turan, que adeuda 1,3 millones. En contraste, el empresario Mario Conde ha logrado reducir su deuda a 3,8 millones, bajando 2,6 millones desde el año anterior.

La presencia de la infanta Elena junto a Vega ha levantado algunas cejas. Aunque no hay constancia de ningún vínculo formal entre ambas, su imagen conjunta ha servido como una poderosa herramienta para reforzar el prestigio de la actriz en un momento delicado. El uso de símbolos institucionales y eventos de representación nacional para mejorar la percepción pública personal no es nuevo, pero en este caso particular, se produce en paralelo a una acusada morosidad con Hacienda que roza lo escandaloso.