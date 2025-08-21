La hija de Hulk Hogan emite un comunicado ante la falta de respuestas sobre la muerte de su padre: no se fía de la autopsia

Brooke Hogan ha emitido un comunicado sobre el adiós a su padre, el legendario Hulk Hogan, fallecido el pasado 24 de julio a los 71 años. El luchador de la WWE sufrió un paro cardíaco, según determinaban los informes médicos, que también recogían que este padecía leucemia. Sin embargo, la actriz piensa que hay algo más, datos que se escapan. Decidió por voluntad propia no formar parte del testamento del deportista, así como tampoco acudió a su funeral, pero este asunto le quita el sueño.

La cantante explicó recientemente en una entrevista con Love Sponge Show que se sentía "desconcertada" por la repentina muerte de la estrella de la lucha libre. "Vi su análisis de sangre. Un médico, cito, dijo que su sangre es como la de alguien de 25 años... Para pasar por cualquier cirugía, se tiene que hacer un análisis de sangre. ¿Cómo es que nadie detectó un nivel alto de glóbulos blancos?", comentó, insistiendo en que era "extraño que no se realizara una autopsia". "Puede tener un infarto, pero, ¿cuál fue el motivo del infarto es la cuestión? (...) "A mí, que no se hiciera esta prueba y la leucemia de la nada me parecen una gilipollez". Unas palabras que Brooke ha matizado en su perfil de Instagram.

La artista afirma en su texto haber recibido "llamadas legítimas de profesionales, desde policías hasta enfermeras" que supuestamente estaban con su padre el día de su muerte. "Me decían que necesitaba ver las grabaciones de la cámara corporal y conseguir las cintas del 911 porque supuestamente contienen información que podría arrojar luz para cambiar la narrativa", rezan las siguientes líneas. Y es que, según la intérprete, "estos profesionales sienten tanta pasión por lo que presenciaron" que han seguido poniéndose en contacto con ella para "hallar respuestas concretas". "No sé si los funcionarios han trasladado esta información a la oficina del médico forense", ha dicho.

La ruptura entre padre e hija

Con su fallecimiento, Hulk Hogan dejó atrás a una viuda -Sky Daily, con la que se casó en 2023-, dos hijos y un buen número de escándalos y polémicas que ensuciaron la imagen más divertida del luchador que introdujo el entretenimiento en el ring. Controversias que afectaron también a su hija: en 2015 The National Enquirer publicó una conversación privada de Hogan sobre el novio afroamericano de la joven. En el audio se le escucha utilizar insultos raciales. Tras el escándalo, pidió disculpas públicamente.

Brooke fue la gran ausencia en la última boda del amigo de Donald Trump, en 2023. Por ello, tras días de rumores, confirmó la ruptura familiar con una larga explicación en sus redes sociales: "Como muchos de ustedes saben, valoro mi privacidad, pero desafortunadamente, muchos medios de comunicación están haciendo suposiciones sobre por qué no asistí a la tercera boda de mi padre (...) En lugar de dejarlo en manos de especulaciones, decidí que era mejor cerrarlo todo aquí. Como todos experimentamos esto en nuestras propias familias, la dinámica de una unidad familiar cambia continuamente a lo largo de los años", continuó.

"Dicho esto, mi familia ha experimentado muchos cambios. Con todo esto sucediendo ante el ojo público, he tenido que aprender cómo navegar mejor esos cambios a medida que se presentan, lo cual ha sido difícil por decir lo menos". Brooke remató: "Para mi propio viaje hacia la sanación y la felicidad, he elegido crear cierta distancia entre mi familia y yo, y me estoy centrando en personas y cosas que sanan mi corazón y se alinean con mis creencias, objetivos y valores personales", sentenció Brooke.