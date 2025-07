La leyenda de la WWF ha fallecido este jueves a los 71 años en su casa de Florida, tras sufrir un paro cardíaco. Deja atrás una viuda (Sky Daily, con la que se casó en 2023), dos hijos y un buen número de escándalos y polémicas que ensuciaron la imagen más divertida y simpática del gran héroe americano.

Racismo

Entre las más sonadas estuvo la del racismo. En 2015 The National Enquirer publicó una conversación privada de Hogan sobre el novio afroamericano de su hija Brooke. En el audio, se le escucha utilizar insultos raciales y afirmar: "Soy racista hasta cierto punto, ya sabes, malditos negros, pero luego, cuando se trata de gente agradable. Todos somos racistas". La crítica fue abrumadora y la WWE lo expulsó del Salón de la Fama y eliminó toda referencia a él en sus plataformas digitales. Aunque Hogan pidió disculpas, afirmando en la revista People que era "inaceptable haber utilizado un lenguaje tan ofensivo".

En 2024, la influencer Essence Jenai acusó públicamente a Hogan de haberla despedido como embajadora de su bebida 'Real American Beer' tras descubrir que era negra. El caso reavivó las acusaciones de racismo contra el luchador, que entonces mantuvo silencio.

Los esteroides

Hogan estuvo implicado en el escándalo del consumo de esteroides en el circuito de la WWF en 1991. Él negó haber abusado de estas sustancias en el programa The Arsenio Hall Show, aunque admitió haberlas consumido de manera esporádica. Sin embargo, en el juicio federal contra Vince McMahon en 1994, testificó bajo inmunidad y confesó haber consumido esteroides durante más de una década, incluso compartiéndolos con el presidente de la empresa. El escándalo fue tal que optó por alejarse temporalmente del mundo del entretenimiento.

En una entrevista reciente con el comediante Theo Von, Hogan reconoció que él y otros luchadores continuaron usando esteroides incluso después de su prohibición en la WWF, asegurando que se trataba de una necesidad médica para tratar lesiones graves.

Ruptura con su hija Brooke

La polémica racista no solo afectó a la imagen pública de Hogan sino también a la relación con su hija. En 2023, Brooke fue la gran ausencia en la última boda de su padre y, tras días de rumores, confirmó la ruptura familiar con una larga explicación en sus redes sociales: "Como muchos de ustedes saben, valoro mi privacidad, pero desafortunadamente, muchos medios de comunicación están haciendo suposiciones sobre por qué no asistí a la tercera boda de mi padre", escribió en Instagram. "En lugar de dejarlo en manos de especulaciones, decidí que era mejor cerrarlo todo aquí. Como todos experimentamos esto en nuestras propias familias, la dinámica de una unidad familiar cambia continuamente a lo largo de los años", continuó.

"Dicho esto, mi familia ha experimentado MUCHOS cambios. Con todo esto sucediendo ante el ojo público, he tenido que aprender cómo navegar mejor esos cambios a medida que se presentan, lo cual ha sido difícil por decir lo menos". Brooke remató: "Para mi propio viaje hacia la curación y la felicidad, he elegido crear cierta distancia entre mi familia y yo, y me estoy centrando en personas y cosas que sanan mi corazón y se alinean con mis creencias, objetivos y valores personales".

El vídeo sexual

En 2012, el norteamericano vivió otro de los grandes escándalos que marcaron su vida y su carrera cuando salió a la luz un vídeo en el que mantenía relaciones sexuales con la mujer de su mejor amigo, Bubba the Love Sponge. La grabación fue difundida por 'Gawker', a quien Hogan demandó por intromisión a la intimidad y el honor. El tribunal falló a su favor y fue indemnizado con 31 millones dólares.

Amistad con Donald Trump

En los últimos años, Hogan se convirtió en uno de los mayores apoyos de Donald Trump y apoyó activamente su campaña presidencial en 2024. Pidió a la población del país que votase al empresario neoyorquino y celebró su victoria en la mansión de Mar-A-Lago, junto a toda la familia del magnate.

