Santiago Pedraz y Elena Hormigos disfrutan del verano en Madrid volcados en su hijo Jacobo

Tres años después de su polémica ruptura con Esther Doña tras haber anunciado su compromiso matrimonial, Santiago Pedraz disfruta de uno de los momentos de mayor estabilidad de su vida. Meses después de poner punto y final a su relación con la viuda de Carlos Falcó, marqués de Griñón, el juez de la Audiencia Nacional conocía a su actual novia, Elena Hormigos, con la que en noviembre de 2023 se convertía en padre de su cuarto hijo -el primero junto a la economista-, un niño llamado Jacobo en el que ambos están completamente volcados.

Disfrutando del verano en Madrid tras haber pasado unos días de vacaciones en familia en la playa, el magistrado y su novia -con la que parece que por el momento no hay planes de boda a pesar de que su historia de amor está completamente afianzada- han aprovechado la tranquilidad de la capital en agosto para quedar con unos amigos y ponerse al día en una céntrica terraza en compañía también de su pequeño, que se convirtió en el gran protagonista de la jornada.

Pedraz y Elena compartieron un almuerzo con otra pareja de amigos colmando de atenciones a Jacobo, que a punto de cumplir dos años hizo las delicias de sus papás con sus risas y sus ocurrencias.

El juez, lejos de los trajes que suele lucir en la Audiencia Nacional, apostó por un estilismo informal, mientras que su novia eligió un conjunto dos piezas de pantalón y blazer entallada en color azul bebé, que combinó con un sencillo top y unas gafas de sol sobre la cabeza.