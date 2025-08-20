Lo que se sabe de la evolución de Morante de la Puebla tras su impactante cogida en Pontevedra hace diez días

Entre una semana y diez días le dieron a Morante de la Puebla para recuperarse de la cogida que sufrió en Pontevedra, durante su segundo toro de la tarde, el pasado domingo 10 de agosto recibiendo el alta un día después. Diez días han pasado y el torero ha tenido que cancelar sus festejos en Málaga, como tenía previsto este mismo miércoles 20 de agosto. No se ha recuperado todavía de la forma que le gustaría para volver con seguridad a los ruedos.

El propio torero ha compartido en su cuenta de Instagram la noticia de su baja en Málaga, siendo sustituido por Daniel Luque, al que le desea toda la suerte del mundo en sus faneas. No son las únicas corridas que se ha visto obligado a suspender.

El pasado viernes 15 de agosto ya no pudo toreear en San Sebastián, y sus apariciones de esta semana en Bilbao, Cieza (Murcia) o Toro, en Zamora, han sido suspendidas. En cuanto a la próxima semana, sigue anunciado en Almagro, Ciudad Real, así como en las otras localidades de Madrid, Almería o Jaén por las que pasa próximamente. Será a partir de septiembre cuando le toque el turno en dos grandes cosos, La Maestranza de Sevilla y Las Ventas de Madrid.

Antes de la cogida en Pontevedra, el diestro de 45 años (cumple los 46 el 2 de octubre) también sufrió una voltereta en Marbella que preocupó a sus aficionados. La cornada de Pontevedra fue de dos trayectorias de 10 y 6 centímetros de longitud en la parte interna del muslo derecho. De Pontevedra viajó a Sevilla pasando antes por Lisboa, donde trabaja un cirujano de máxima confianza para él, y también ha entrenado estos días en su finca de Las Cabezas de San Juan, sin verse preparado para volver al ruedo en estos momentos.

En lo personal, Morante de la Puebla ha estado casado en dos ocasiones y es padre de José Antonio Morante Antúnez (2007), futbolista profesional y canterano del Real Betis Balompié, internacional con la Selección Española sub-18.

Su carrera ha estado marcada por triunfos y también por percances físicos y personales. En varias ocasiones se ha retirado temporalmente por problemas de salud mental, visibilizando abiertamente su lucha contra la bipolaridad y un trastorno de la personalidad. Ha reconocido públicamente haber atravesado momentos críticos, incluso con pensamientos suicidas.