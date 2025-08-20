Visitamos el Hotel Castilla Termal Monasterio de Valbuena elegido para la boda de Stella del Carmen Banderas

La boda de Stella del Carmen Banderas con el financiero Alex Gruszynski promete ser uno de los grandes acontecimientos sociales del otoño y además pone en valor uno de los enclaves más espectaculares de la Ribera del Duero: el Hotel Castilla Termal Monasterio de Valbuena, en San Bernardo (Valladolid). El lugar elegido por la hermana de Dakota Johnson, adelantado por Informalia, es el histórico edificio cisterciense del siglo XII. Un complejo cuidadosamente rehabilitado y transformado en un hotel de lujo.

Ese será el escenario de la fiesta previa al enlace, un lugar cargado de simbolismo y atractivo que combina espiritualidad, patrimonio y gastronomía. Situado junto al río Duero y rodeado de viñedos centenarios, el monasterio es considerado uno de los conjuntos monásticos mejor conservados de Europa, con claustros de piedra, salones abovedados y un entorno natural que invita al recogimiento y a la celebración.

El complejo ocupa más de 18.000 metros cuadrados y cuenta con 79 habitaciones que integran lo histórico con lo contemporáneo. Además de su balneario de aguas mineromedicinales, dispone de espacios singulares para eventos privados que han convertido al hotel en uno de los destinos nupciales más codiciados de España. Tanto es así, que no quedan fines de semana disponibles hasta 2027 para acoger bodas.

Un detalle que añade valor a esta elección es la reciente apertura del restaurante Converso, un espacio que rinde homenaje al vino de la zona y que se perfila como una de las paradas obligadas para los invitados. La carta, diseñada para ensalzar los productos de proximidad, se apoya en el sello vinícola de la Ribera del Duero, cuya tradición conecta de lleno con la historia del lugar.

La elección del monasterio no resulta casual. Antonio Banderas, padre de la novia, ha mostrado en numerosas ocasiones su pasión por la cultura del vino. Durante más de una década estuvo vinculado a la bodega Anta Banderas, en Burgos, lo que refuerza el vínculo simbólico entre la familia y el territorio ribereño.

La ceremonia, como avanzamos, tendrá lugar en la cercana bodega Abadía Retuerta, en Sardón de Duero, pero la celebración previa en el Monasterio de Valbuena confiere a la boda un aire monumental, enmarcado por siglos de historia y rodeado de un paisaje vitivinícola único. Con este telón de fondo, el enlace de Stella del Carmen será mucho más que un acontecimiento familiar: será también un escaparate internacional para una de las joyas arquitectónicas y culturales de Castilla y León. Una buena noticia dentro del infierno que la comunidad vive este verano, como otras, a causa de los peores incendios en décadas.