Exclusiva mundial: Ni Málaga ni Marbella: sabemos el lugar elegido por Stella del Carmen Banderas para casarse

Lucas del Barco

La boda de Stella del Carmen Banderas, prevista para el próximo octubre en España, será uno de los acontecimientos del año. Y no solo porque la joven, nacida en Marbella hace 28 años, sea hija de dos estrellas internacionales como Antonio Banderas y Melanie Griffith. Stella es también nieta de una actriz legendaria, Tippi Hedren —musa de Alfred Hitchcock—, y hermana de Dakota Johnson, una de las actrices y productoras de moda en Hollywood.

¿Veremos en España a la protagonista de Los Pájaros o Marnie la ladrona y a Dakota, que triunfa con su última película Materialists junto a Pedro Pascal? En unas declaraciones a ¡Hola!, el feliz padre —y padrino— aseguraba que la boda sería íntima y muy familiar, pero, aunque sean pocos, esa familia brilla como una multitud. Los hoteles de los alrededores del lugar elegido ya tienen reservadas habitaciones para los invitados.

En ese mismo artículo, el semanario especulaba con que la boda podría celebrarse en Málaga, dada la vinculación de Banderas con su tierra, un amor que ha transmitido a su hija Stella y también a su prometido, el financiero Alex Gruszynsky, a quien conoce desde niña, cuando ambos estudiaban en la escuela Wagon Wheel School. Alex quiso conocer la tierra de su prometida la última Semana Santa y comprendió el cariño que la familia Banderas siente por su país natal.

Estos días, en Marbella, se comentaba que sería una gran desilusión que Stella celebrara su enlace fuera de Málaga o lejos de Andalucía, ya que también se había barajado la posibilidad de una localidad en Castilla-La Mancha. Sin embargo, Informalia ha podido confirmar el lugar que la novia ha elegido personalmente para disfrutar el día más importante de su vida: la Abadía Retuerta, en la provincia de Valladolid. Se trata de un antiguo monasterio con historia, viñedos, spa e instalaciones espectaculares, considerado uno de los resorts más exclusivos de España y el favorito de muchos vips para pasar un fin de semana en absoluta tranquilidad, con servicios y gastronomía excepcionales. Tamara Falcó y su marido, Íñigo Onieva, compartieron en sus redes sociales su maravillosa experiencia en Retuerta.

Según la información oficial de la Abadía Retuerta LeDomaine, su restaurante 'Refectorio' recibió una estrella Michelin en 2014. Además de sus cuidados de bienestar, ofrece distintas actividades en la zona, como ciclismo y senderismo, así como visitas a viñedos y a su atractiva bodega. El complejo está situado a 32 km de Valladolid, a 26 km de Peñafiel y a 50 km del aeropuerto de Valladolid.

La elección de Stella Banderas ha sorprendido a todos, incluido su padre, por tratarse de un lugar tan alejado de la estética andaluza en la que ha crecido. Sin embargo, esa ha sido su decisión y, algún día, quizás conozcamos los motivos de su elección.

