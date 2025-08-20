Malú, de vacaciones con su hija con Albert Rivera y su nuevo novio en Cádiz: besos y abrazos en la playa

Tras disfrutar de unos días de desconexión en Lanzarote, Malú ha pasado unos días en las playas de Cádiz en compañía de su novio, Ángel Fernández, con quien cumple un año de relación. La cantante ha disfrutado de las jornadas playeras entre paseos por la costa y ratos largos a la sombra. Hace un tiempo contó que había desarrollado un tipo de alergia a los rayos solares que le provocaba reacciones cutáneas, por lo que su chico estuvo buena parte del tiempo a su lado, bajo la sombrilla. Allí también compartieron besos, abrazos y confidencias.

La sobrina de Paco de Lucía conoció a su novio gracias a su trabajo en la música. Conocido como Ángel F. 'El Turco', es técnico en una empresa de management y producción, y el pasado año estuvo trabajando para Malú. Ambos conectaron a la perfección desde el primer momento, afianzando su noviazgo en septiembre. Desde entonces, él vive con la artista en su casa de Madrid, y también ha compartido ratos con su familia. En Cádiz, de hecho, les acompañó Pepi Benítez, la madre de la autora de Blanco y Negro, tal y como informa este miércoles Lecturas.

En el viaje también estuvo la hija que Malú tiene en común con Albert Rivera. Su ruptura se confirmó en 2023, tras cuatro años juntos. En este tiempo, vimos al ex líder de Ciudadanos pasándoselo muy bien con la actriz catalana (Aysha Daraaui) que le comía la oreja en Ibiza, aunque su corazón se asentó gracias a la llegada de la diseñadora Carla Cotterli a su vida, con la que mantiene una relación estable. Este verano estuvieron en el Gran Cañón del Colorado, en Estados Unidos.

Por el corazón de la artista ya pasaron otros hombres, como Gonzalo Miró. El hijo de Pilar Miró no guarda tan buena relación con ella como con otra de sus ex novias, Amaia Montero, a quien ha mostrado su gran apoyo público y privado durante los meses más difíciles de la cantante vasca. Ahora, Malú se apoya en su nuevo amor, su gran compañero en las buenas y en las malas. A su lado permaneció hace unas semanas, cuando ella fue objeto de críticas por sus supuestas operaciones.