Malú disfruta de unos días de descanso en Lanzarote junto a su familia y luce un nuevo look veraniego

La cantante madrileña ha compartido en redes sociales su escapada a la isla canaria, donde ha recargado energías rodeada de los suyos, entre ellos su hermano José. Unas vacaciones marcadas por la tranquilidad, el cariño familiar y un cambio de imagen que no ha pasado desapercibido.

Después de una intensa temporada de trabajo y de mantenerse más alejada del foco mediático en los últimos meses, la ex de Albert Rivera, ha hecho las maletas para desconectar en uno de sus destinos preferidos: Lanzarote. La artista de 42 años ha elegido la isla canaria para pasar unos días de descanso y así lo ha compartido con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde se la ha visto relajada, feliz y con una imagen renovada que ha causado sensación entre sus fans.

"Días maravillosos de desconexión en Lanzarote, en un lugar mágico que ya se está empezando a convertir en mi casa", ha escrito la cantante en su cuenta de Instagram, acompañando sus palabras de varias fotografías que retratan la esencia de estas vacaciones: atardeceres frente al mar, momentos en familia y muchas sonrisas. En las imágenes también se puede ver el nuevo look de Malú, que ha apostado por unos reflejos dorados que iluminan su melena castaña, aportándole un aire más veraniego y fresco que ha encantado a sus seguidores.

Malú

Durante su estancia, la intérprete de Aprendiz ha estado acompañada por algunos de sus seres más cercanos, como su hermano José, con quien mantiene una estrecha relación. En sus publicaciones no han faltado referencias a lo especial que ha sido compartir estos días con su familia, especialmente con los más pequeños de la casa, que —según ha contado con humor— no han parado ni un minuto.

"Me he reído, he comido, he bailado, he disfrutado de mi familia, he descansado… Han sido días muy felices para todos", expresaba en un tono sincero y agradecido. Parte de ese bienestar lo atribuye también al hotel donde se ha alojado, el Princesa Yaiza Suite Hotel Resort, un exclusivo cinco estrellas ubicado en Playa Blanca que se ha convertido en una referencia del lujo sostenible en la isla. Malú ha agradecido públicamente la hospitalidad del establecimiento, asegurando que se ha sentido "como en casa. Desconectar para volver a conectar". Sus seguidores han aplaudido no solo su mensaje, sino también la energía positiva que transmite, así como su aspecto radiante. El cambio de look ha sido uno de los puntos más comentados: las mechas doradas realzan su rostro y se adaptan perfectamente al estilo relajado y natural que ha lucido durante estos días en la isla.

De vacaciones en Lanzarote

No es la primera vez que Malú elige Lanzarote para recargar energías. La conexión con la isla parece ir más allá de lo turístico: cada vez que la visita, deja entrever que allí encuentra un refugio especial. "Cada vez me siento más en casa", confesaba, dejando abierta la posibilidad de que esta escapada se convierta en una tradición familiar o incluso en algo más permanente.

La cantante, madre de una hija con el que fuera líder de Ciudadanos, atraviesa un momento de madurez serena, alejada del ruido mediático que a menudo rodea su figura. Aunque no ha revelado si tiene nuevos proyectos musicales en marcha, estas vacaciones han servido como un alto en el camino, posiblemente antes de volver a los escenarios o al estudio. Por ahora, sus seguidores celebran cada imagen y cada palabra que comparte, agradeciendo su cercanía y autenticidad.